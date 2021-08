Quintero: 'Respeto si soy titular o no, pero estoy preparado'

Juan Fernando Quintero está de regreso en la Selección Colombia y su llegada es gran esperanza para el equipo de Reinaldo Rueda en estos tres partidos que vienen de la eliminatoria al Mundial, comenzando el jueves contra Bolivia.



En rueda de prensa, el volante que milita en el fútbol chino habló de su regreso al equipo tras no poder estar en la Copa América. Se muestra motivado, dice que está bien físicamente y dispuesto para aportar.



¿En qué porcentaje se encuentra?: "(En la Copa América) Había jugadores para ese trabajo con Edwin (Cardona). En mi caso, terminé un torneo durante 27 días, 9 fechas, en Colombia llegué el 14 tras 36 horas de viaje, entrené en Medellín, me preparé, no paré y físicamente con el trabajo de la Selección estoy en buenas condiciones y muy contento de estar de nuevo en la Selección, con la esperanza de que nos vaya muy bien en estas tres fechas".



China: "No pienso en el futuro. Estoy en Bolivia, pensando en eso. Estoy bien físicamente, no es fácil y la realidad es que estoy acá, ya miraremos el futuro. Y este partido que viene es particular por donde vamos a jugar. Lo otro traerá su momento".

La altura: "Este partido es atípico, pero eso no es reproche, es de armar bien lo que vamos a hacer individual y colectivamente para la clasificación a Catar. Contento de encontrarme con mis compañeros".



Rueda: "Hablamos, lo escuché, contento por esta oportunidad. El profesor es experimentado para poner las armas que quiere para este partido. En mi caso es prepararme bien, respetando si soy titular o no, es estar preparado. Tenemos gran nomina, el que esté, lo importante es que Colombia gane".

Juan Fernando Quintero entrenando con Independiente Medellín Foto: Tomado de @DIM_Oficial



Estrategia: "Conozco los puestos, en China, en River, eso lo da el trabajo, los conceptos del profe que sabe dónde puedo ser útil en la Selección, he jugado en el 4-3-3, lo importante es ganar. Estoy muy motivado por estar en mi selección. Hay que dar todo por nuestra bandera".



Más Quinteros: "Sí hay, es que el fútbol evoluciona y los jugadores tienen otros conceptos a la hora de jugar, respetando el hoy. 10 sí hay, de mis cualidades, no iguales pero van cambiando mucho, hay muchos que pueden hacer diferencia. En mi caso trato de ponerme al día".



Físico: "Uno siempre está bien, uno no es ajeno a las cosas, hay que estar preparado para la Selección. Pensarán que terminé temprano, pero soy profesional, hay un trabajo de todos. Hay que estar preparados mental y físicamente para estar acá. Llevo 9 años acá y sé lo que representa. El minuto que sea daré lo mejor" .



China: "Muchos no lo ven. Vengo de 9 fechas seguidas de titular, cada 3 días con partidos importantes, con alta temperatura, 40 grados. He estado a la altura. Me siento en gran momento, con confianza y esperanza".

Pelea ligas europeas: "Complejo para todos. Lo viví antes de la Copa América. No podemos ser ajenos a la situación. Ninguno se siente feliz de no venir. El interés de los clubes es la salud y está la responsabilidad nuestra con los clubes. Pero es un momento particular y todos debemos pensar en lo mejor. No pude venir a la Copa, me dolió mucho, pero soy un trabajador más que respeta las decisiones".



