Juan Fernando Quintero, sin equipo desde su salida del Junior de Barranquilla, sigue siendo noticia. El volante antioqueño inauguró en los últimos días un nuevo restaurante en Medellín. Y en el marco de su estreno, decidió hablar sobre temas que poco había tocado en el último tiempo: su percepción del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, la Operación Orión, la desaparición de su padre y lo que espera de la gestión de Gustavo Petro.

Quintero 'suelta la lengua' sobre Uribe, Petro y más

Sobre la desaparición de su padre, Jaime Enrique Quintero, hace más de 25 años, Juan Fernando narró que tuvo un encuentro con el ahora general retirado Eduardo Zapateiro.



Hasta ahora, según se había sabido, ante la insistencia de la familia Quintero por conocer el paradero de Jaime Enrique, en el Ejército les informaron que Quintero Cano había tenido un inconveniente con un capitán, por lo que había sido devuelto a Medellín en un bus de servicio intermunicipal. Pero su rastro desde entonces es una incógnita.



Según contó el futbolista, el capitán habría sido Eduardo Zapateiro.



"(Zapateiro) Me dijo que en ese momento era un capitán del Ejército y que recibía a las personas que iban a prestar su servicio. Estuvieron en el Urabá, a prueba por tres meses. Tuvieron una situación con mi padre, particular, porque en ese momento, no sé, había ingerido varias pastillas psicoactivas o las que generan descomposición en el cuerpo, en el cerebro. Tuvieron un altercado en el que mi padre se vio envuelto con el comandante Zapateiro. Él simplemente, después del análisis, del estudio, se dio cuenta de que no era apto para ser soldado. En ese momento, me dijo que fue a una empresa donde devuelven a sus casas a los soldados que no pueden llegar al Ejército. Él me dice que hasta ahí sabe lo que pasó. Yo, Juan Fernando Quintero, le creo", dijo en charla con 'Semana'.



Luego, sobre la Operación Orión, la intervención armada urbana que ocurrió en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 17 de octubre de 2002, y que según ha constatado la Comisión de la Verdad "fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó (capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones)", Quintero, quien la vivió de cerca, manifestó: "Después (de la operación) hubo paz en toda la comuna y eso no se puede negar. Me tocó esconderme debajo de los pupitres por las balas perdidas. Y eso trajo una consecuencia de que sea lo que yo soy".



Al hablar del presidente de la época, Álvaro Uribe, Quintero añadió: "Creo que viví todo el tiempo del presidente Uribe y en mi caso lo viví fantástico".



Interrogado por su interlocutora, Quintero prefirió no decir si prefería a Uribe o a Gustavo Petro, el actual presidente.



​"Viví todo lo que pasó en la comuna 13 con la Operación Orión. Vi lo que le pasó a mi padre. Creo que no soy absolutamente nadie para juzgar, pero pasan muchas cosas. Hablamos de derecha y de izquierda, y pasan cosas todo el tiempo, pero creo en el corazón y la obra de la buena fe. Hoy en día, nuestro líder es el presidente Petro y le deseo lo mejor. Que nos lidere con valores, con principios, que saque todo su talento a flote como en su momento lo hizo el presidente Uribe y creo que tenemos mucho para dar", dijo el '10'.



La salida de Quintero del Junior

A comienzos de mes, Juan Fernando Quintero se despidió del Junior de Barranquilla. En sus palabras, lo hizo por "no encajar en el proyecto" del entrenador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

