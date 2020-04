Quintero explota y responde sobre el caso Villa

Juan Fernando Quintero, el volante colombiano de River Plate, se vio involucrado en el caso de su compatriota Sebastián Villa, jugador de Boca, acusado de agredir a su pareja, por haberlo alojado en su vivienda.

Este miércoles, el jugador respondió con furia en la cuenta de Instagram del diario argentino Olé, aclarando lo sucedido y negando una supuesta molestia del DT de River, Marcelo Gallardo.



“Nadie se enojó con nadie. ¿O no se dan cuenta que no pueden estar cerca de casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano, diferencien eso. Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar… Abrazo”, escribió el volante.



Al momento en que recibió al atacante, Juanfer estaba pasando la cuarentena obligatoria junto a su hermano menor, Mateo Gonzalo Paniagua, quien hace algunos días se sumó a prueba a las Inferiores del Ciclón.

según informó Olé, a Juanfer le aconsejaron desde la dirigencia de River que no se involucrara y se desligara del problema. En concreto: que no alojara a su amigo, a quien le pesa una denuncia penal.



Al parecer Gallardo habría intervenido vía telefónica. "Nos sorprendimos cuando nos enteramos de la situación. No sabíamos que Juanfer había alojado a Villa y Marcelo le sugirió que no vuelva a quedarse en la casa" , reveló uno de los principales dirigentes de River.



Este miércoles en la tarde Villa abandona la vivienda de Quintero y ahora espera decisiones judiciales.​

