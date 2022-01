La Selección Colombia se alejó este viernes del Mundial de Catar, luego de perder en casa contra Perú, 0-1, en la eliminatoria al Mundial de Catar.



Luego del partido, y mientras llueven las críticas, uno de los que salió a respaldar al equipo fue el volante Juan Fernando Quintero.

El mensaje de Quintero

El jugador, que recién llegó a River Plate, no pudo estar en esta convocatoria por su lesión de rodilla, sufrida en el amistoso contra Honduras.



Quintero, gran ausencia del equipo, dejó un mensaje en su cuenta de Instagram expresando que él sigue teniendo fe en la clasificación.



"Bájense... que yo me monto... Con todos ustedes, muchachos.,,, Peores cosas nos han pasado y salimos siempre adelante", escribió.

JUANFER QUINTERO se mantiene en el bus a Qatar 🇶🇦 y cuando los capos aparecen es difícil no creerles… pic.twitter.com/6vbIGTUuos — Futbol colombiano (@Futbolfpc) January 29, 2022

