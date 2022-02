River Plate debutó el sábado con una inesperada derrota por 1-0 ante Unión en su visita a Santa Fe, en uno de los tres encuentros que le dieron continuidad este sábado a la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Un solitario gol de Mauro Luna Viale al inicio del complemento le alcanzó al anfitrión santafesino para imponerse ante el campeón defensor que sumó su cuarto traspié consecutivo en un arranque de certamen.



El técnico Marcelo Gallardo si bien se negó a hablar en la conferencia de prensa posterior sobre el arbitraje de Néstor Pitana calificó al penal que sancionó como “inventado”, aunque reconoció la superioridad de su rival en el duelo de esta jornada sabatina.

Sin problemas

El día no fue el mejor. Se perdió, pero hay un problema que preocupa más y es que el colombiano Juan Fernando Quintero jugó, pero no se le vio bien.



Solo estuvo en la cancha durante 45 minutos, pero no estuvo bien, no disparó al arco y poco se vio.



Una vez salió, se le vio en el banco con una bolsa de hielo sobre la rodilla izquierda, pero nadie en el club ha comentado lo que ha pasado.



Sin embargo, este lunes entrenó con la pantilla, preparando el partido contra Patronato.



