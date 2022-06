Juan Fernando Quintero ya juega de nuevo con River Plate y es una de las esperanzas de su equipo para recuperar el título de la Copa Libertadores, que no obtiene desde 2018.

En medio de ese panorama, la Conmebol lo entrevistó y en esa charla, el jugador colombiano llenó de elogios a José Pékerman, técnico de la Selección Colombia entre 2012 y 2018, y también a su actual entrenador en River, Marcelo Gallardo, dos personas claves en su carrera futbolística.



El elogio de Quintero a José Pékerman

Sobre Pékerman, Quintero opinó: "Él ha sido como un padre para mí desde los 19 años que me llevó a la Selección". El argentino hizo debutar al ‘10’ de River el 16 de octubre de 2012, en un amistoso contra Camerún, y lo incluyó en la nómina de los dos mundiales que dirigió, Brasil 2014 y Rusia 2018. Y en ambos, marcó gol.



Quintero recordó el episodio que vivió antes del partido contra Polonia, en el mundial de Rusia 2018, del que este viernes se cumplen cuatro años.



"El día anterior a ese juego no había entrenado y no iba a jugar. No es que yo haya sido rebelde, solo le dije cosas que sentía y que podía hacer por el equipo. Al otro día me dice que voy a jugar y diría que ese fue el mejor partido de la historia de Colombia en un Mundial. Le ganamos 3-0 a Polonia con mucho protagonismo. Esa charla que tuvimos sirvió para mostrar el carácter, a mí personalmente en ese partido me fue muy bien", aseguró Quintero.



Los elogios de Quintero a Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo Foto: EFE

El jugador colombiano también habló maravillas de Gallardo, al que le ayudó a ganar la Copa Libertadores 2018, con un gol en la final contra Boca en Madrid, y quien le volvió a dar la confianza en River tras su paso por China.



"Marcelo es un amigo, independientemente de todo en el trabajo no te regala nada, a mí me ha marcado en mi carrera, encontré mi lugar en el mundo como se dice y explotó muchas cualidades mías, hizo que fuera mejor jugador. Siempre basado en lo mejor para el equipo y eso se ve reflejado en la historia de él en el club".



Juan Fernando calificó como "sorprendente" lo que hace Gallardo y la manera en la que vive este juego. "Los jugadores se potencian y se van. No es coincidencia su historia y sus títulos, es sorprendente la manera como vive el fútbol. La intensidad como él vive el fútbol te la transmite, y también como entrena".



