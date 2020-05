'Todavía no se ha visto mi mejor versión': Juan Fernando Quintero

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero realizó un entrenamiento a través de Instagram Live, durante esta época de pandemia, y tras terminar habló de su presente en River Plate, anunciando que está `por venir su mejor versión futbolística. .

"Estoy en un club muy grande. Desde el primer día me recibieron muy bien. Estoy muy feliz en River, yo amo a este equipo. Acá encontré mi lugar en el fútbol y me siento muy agradecido", dijo el volante.



Peo Quintero anticipó que si mejor nivel todavía está por verse. "Todos sabemos lo que significa River a nivel mundial. Para estar en un club de este nivel hay que estar a la altura. Ahora vuelve lo mejor porque todavía no se ha visto mi mejor versión. Estamos como esos leones que quieren salir a comerse todo", agregó.



Finalmente, se refirió a las etapas duras de su carrera y cómo no se ha dejado derrumbar: "Hay que tener fortaleza mental, me ha tocado sufrir mucho. A la mayoría de los futbolistas les ha tocado sufrir. Pero cuando entramos al campo nos olvidamos de todo. Y yo siempre pienso cuando era niño, que quería ayudar a mi familia, cuando no tenés nada que perder y todo para ganar".



En este 2020 Quintero no había podido recuperar su nivel luego de la larga lesión que lo tuvo inactivo el año pasado. Sin embargo, es pieza clave para Marcelo Gallardo en River.



