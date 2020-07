Las dos ofertas de Medio Oriente que recibiría River por Quintero

El nombre de Juan Fernando Quintero está en el centro de la escena por estas horas en el mundo River. Mientras el club aguarda por las definiciones en el fútbol argentino, todavía sin fechas para el regreso a los entrenamientos y a la actividad oficial, el entorno del jugador colombiano trascendió que existe una propuesta concreta desde Catar que en las próximas horas podría hacerse oficial. ¿La cifra? Alrededor de 10 millones de dólares limpios por el 100% del pase.

Según pudo saber LA NACION de Argentina, a través de fuentes del club, River no recibió ninguna propuesta ni formal ni informal por Quintero y ni siquiera hubo sondeos directos en los últimos días.



Así, con contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, la idea primordial de la institución es retener a un jugador figura y por el que se hizo un importante esfuerzo económico en febrero de 2019 al renovar uno de los vínculos más costosos del plantel.



En aquel momento, el club ya había pagado 500 mil euros por el préstamo inicial de 12 meses y concretó una opción de compra de 3,25 millones de euros a Porto.



Quintero había sido buscado a principios de año por Ajax de Holanda, propuesta que el propio jugado confirmó y descartó, y también apareció en el camino Chicago Fire como posibilidad, aunque finalmente no hubo nada concreto desde la MLS.

Ahora, en pleno parate por la pandemia de coronavirus, desde la empresa Go Pro Sport Management (con Rodrigo Riep y Norman Capuozzo a la cabeza), que representa a Juanfer, aseguran que restan detalles para que se formalice la oferta desde catar: rondaría los 10 millones de dólares limpios para River y le ofrecerían 2,5 millones dólares por año al jugador durante cuatro temporadasa.



Pero no todo termina ahí. En las últimas horas también se conoció el interés de Sharjah FC, equipo de Emiratos Árabes Unidos que recientemente cambió de autoridades y despidió al técnico argentino Rodolfo Arruabarrena, quien no llegó a debutar.



Hoy Quintero se encuentra atravesando la cuarentena en Colombia, en las cercanías de Medellín, su ciudad natal, y se ha mostrado en redes sociales haciendo diversos trabajos físicos en la montaña para no perder la forma. Además, hace una semana compartió una foto de una reunión con su representante Capuozzo que generó dudas y expectativas entre sus seguidores.



Juanfer acumula 61 partidos y 12 goles con la camiseta millonaria y su estadía en el club tuvo un marcado quiebre después de aquel fatídico 17 de marzo de 2019: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido ante Independiente y tuvo que esperar 208 días de recuperación para regresar. Antes de la operación, sumaba 46 participaciones (25 de titular) con 11 goles y un total de 2.565 minutos, con un promedio de poco más de 55 minutos por partido.



