Juan Fernando Quintero reveló cuál es el equipo en el que quiere jugar

El volante colombiano Juan Fernando Quintero ha dado de qué hablar en las últimas horas por un rumor en el que habría una posibilidad de dejar River Plate para ir a jugar en la MLS de Estados Unidos.



Las versiones aseguraban que el futbolista antioqueño estaría mirando con buenos esos esta salida, porque su idea es sumar más continuidad, la que no ha tenido después de su lesión de rodilla en River Plate.



En medio de estas especulaciones, Quintero realizó un video en vivo en su Instagram oficial, en el que compartió con sus seguidores y dejó claro cuál es el equipo en el que quiere jugar.

Futuro en River Plate. Dicen que no juego, que me quiero ir y ni siquiera me llega a mí, mis familiares me avisan y me cuentan, pero a mí no me importa porque no miro redes sociales. Yo estoy dónde quiero estar, me siento feliz, y acá es dónde encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años.



Pocos minutos en River. En esto voy a ser sincero, yo jugué y mis compañeros esperaron, hoy es al revés y me toca esperar, pero eso no quiere decir que no sea importante o no sea útil, porque esto es un equipo, acá no son uno o dos. Yo estoy preparándome bien y el entrenador toma la decisión y uno tiene que acatar, aunque cualquiera quiere estar jugando, porque para eso trabajamos.



¿La MLS? Me llamó mi mamá en estos días que salió una noticia mía, que para irme para yo no sé dónde. Estamos en cuestiones de salud y salen noticias mías. Es que eso no es cierto, no es cierto. Aunque yo sé que hay cosas que no las puedo manejar, las noticas del fútbol siempre van a existir, pero de mi boca no ha salido que me quiera ir. El día que yo me quiera ir seré el primero en hablar con el directivo y el entrenador, se han dado las situaciones, algunas particulares, pero estoy donde quiero estar.



Su lesión de rodilla. Esta entrevista nunca la he dado, pero lo diré, porque es importante en estos momentos, yo me lesiono y la verdad que recuerdo mucho ese día, el médico me dice que tenía una lesión ahí en la rodilla, de un ligamento, y que eso me llevaría unos días, como unos seis meses, pero la verdad en ninguna situación me sentí mal, nunca, y eso que 15 días antes se había muerto mi abuelo, quien me crio a mí.



Gol en la final de la Libertadores. Fue una alegría muy grande, no solo fue el gol, simplemente que fue todo lo que conllevó a ese partido. Eso fue lo más importante, todo lo que nos tocó sufrir en la Copa Libertadores y el premio fue algo histórico para todos y fue demasiado grande.



DEPORTES