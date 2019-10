La emoción de Juan Fernando Quintero antes de su reestreno

Juan Fernando Quintero no oculta que tiene nervios por regresar a la convocatoria de River Plate tras seis largos meses de ausencia, por su lesión de ligamentos.



Este jueves, el jugador fue abordado por periodistas argentinos, que le consultaron por su regreso, por la posibilidad que tiene de jugar este viernes contra Almagro, en la Copa Argentina.

"Estoy nueve puntos. Sentí cosquillitas en la panza como sentiría cualquiera que ama el fútbol. Si me citaron para este partido es porque me vieron bien. Yo estoy muy contento, va a ser un día especial para mí y lo estoy disfrutando. No hay ningún motivo para estar triste", dijo el volante en declaraciones reproducidas por el diario Olé.



Quintero contó que estuvo rodeado de sus seres queridos en esta etapa de recuperación.

Quintero, jugador de River. Foto: Twitter de River Plate

"La lesiones son cosas del fútbol y, gracias a Dios, nunca me sentí solo durante la recuperación. Tuve la compañía de mi familia, los compañeros, el cuerpo técnico, los médicos y mi mentalidad", dijo.



Como siempre, fue consultado por su peso. "De peso estoy igual. Sigo la dieta. No soy vegano pero sigo una dieta y noté un cambio en mi cuerpo. Averigüen bien que les va a servir", dijo Quintero.



En cuanto a la posibilidad de jugar de nuevo contra Boca, en la semifinal de la Copa Libertadores, dijo que va "paso a paso", pero recordó el especial momento cuando le anotó gol en la final de la pasada Copa.



"Me siento muy orgulloso pero es una Copa. La Libertadores que sufrimos y todos hicimos parte de ella. Gracias a Dios pude ser parte de ella".



DEPORTES