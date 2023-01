Los futbolistas ya no solo son el centro de la noticia, ahora son el emisor. Ya no dependen del periodista que hable de sus posibles transferencias, o del medio que las confirme, ahora ellos, acostumbrados a ser las figuras de la cancha, son las figuras de su propia información, al fin y al cabo la tienen de primera mano, que es la suya, y se insertaron con habilidad –como de gambeta– en la era de las redes sociales y las plataformas de transmisiones en vivo. Ahora ellos lanzan la autoprimicia, promueven la expectativa de un posible fichaje, inclinan las balanzas de las negociaciones, y desmienten, y confrontan: se convirtieron en el mensajero que lleva su propia carta.

Que Juan Fernando Quintero iba para el Junior de Barranquilla era una noticia antes de ser la noticia. Los periodistas tenían una pista –porque el oficio en todo caso sobrevive– y fueron detrás de ella. Luego se dio una ‘guerra’ informativa entre el “confirmado, sí llega a Junior”, o el “confirmado, ya no llega a Junior”, porque así se mueve la información desde que es información. Pero lo llamativo de este vaivén de versiones fue el protagonismo que asumió el futbolista.



Quintero, hábil como en la cancha, lideró su propia noticia. Utilizó Twitter como si fuera su fiel pelota, y lo movió para allí y para acá. Generó su propia campaña de expectativa, manifestó su deseo de llegar a Junior, inclinó la conversación –y quizá la negociación– hacia ese fin, y cuando todo se desbarataba, lo lamentó, y cuando todo resurgía, no dudó en celebrarlo. Quintero es ejemplo de cómo los futbolistas controlan la información que sobre ellos se genera: una información que evita los intermediarios, es decir, el histórico rol del periodismo.



Camilo García, estratega digital que asesora en temas de comunicación a Falcao García, conoce al detalle esta nueva coyuntura. “Hace 8 años ser masivo era mediado por los medios de comunicación, eso se rompió, en ese periodo de tiempo los jugadores se han dado cuenta de que no hay necesidad de pasar a través de los medios para llegar a audiencias masivas. Se han dado cuenta de los poderes que hay detrás del manejo de sus redes o transmisiones en Twitch, por ejemplo en una negociación, no solo en el caso de Juanfer, que un trino generó tensión y presión”, dice.



Antes, los futbolistas poco hablaban en redes, poco hablaban en general, sobre todo los estelares, pero ahora no hay silencio, no se muerden la lengua, si quieren decir que el periodista está mal informado, lo dicen. Si quieren decir a qué equipo quieren ir, lo dicen. El modelo cambió.

“Dentro de la modernidad, las plataformas en redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok ganan la partida a las ciencias de la información, dando al deportista un instrumento eficaz para socializar, y aunque realiza una difusión masiva de forma virtual y no personal, también se aleja del contexto del espectáculo deportivo, no siendo la mejor forma para interactuar con el público en la industria del entretenimiento”, dice Juan Carlos Vásquez, empresario internacional con experiencia de 29 años en el nicho de mercado y que tuvo en su momento a Freddy Rincón y Albeiro Usuriaga.

El futbolista es el mensaje

Juan Fernando Quintero Foto: Alfonso Suárez. Agencia Kronos

Los futbolistas ya no se callan. Quintero encaró a uno y otro periodista, no como quien busca pelea, sino como quien quiere establecer quién es el mensaje. Cuando el periodista Samuel Vargas, de Directv y Win, criticó a Quintero por el manejo que dio en su proceso de transferencia, el futbolista le replicó: “La próxima vez te pregunto qué tengo que hacer, ¿vale?”. Luego fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez el que hizo su crítica, y Quintero le respondió. “Doctor, nadie me ha dañado la imagen...”.



Y cuando la noticia aún no era noticia, fue otro futbolista, Carlos Bacca, el que tiró la chiva antes que todos, pues para eso son las chivas. Los futbolistas fueron dueños de la información y del mensaje, cortando la relación entre el deportista y el periodista.

Y aunque parezca que este modelo es algo nuevo, no lo es tanto. “Si bien la transferencia de Quintero sorprendió por su desarrollo en redes sociales –posiblemente, planeado desde un comienzo–, en el que participaron el jugador, su nuevo compañero Carlos Bacca y el club Junior, en realidad no se trata de algo completamente nuevo en el fútbol y en general en el deporte. Internet y en particular las redes sociales han impulsado la desintermediación en muchos campos, incluido el de la información pública. Así, un presidente puede anunciar nombramientos y medidas en Twitter antes que en un comunicado dirigido a los medios o una rueda de prensa; un futbolista puede dar pistas, con sus interacciones con otros jugadores, de a qué club se está acercando. En otros deportes es algo cada vez más común. Los medios, que ya saben que ellos no les van a hablar sobre esto, monitorean activamente las redes de los deportistas para tener las primicias o especular sobre su presente y su futuro”, opina Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC.



Otros eran los tiempos cuando los futbolistas citaban una rueda de prensa para conservar el diálogo con los medios, y para que la prensa difundiera el mensaje. Ahora los jugadores interactúan entre ellos, como en una simulación de una entrevista que no llega a ser entrevista, aunque a veces deje noticias.

“Las relaciones interpersonales, el contacto con los medios y los periodistas, así como el público que quiere tener las vivencias, las reacciones inmediatas y genuinas del futbolista a las preguntas realizadas por un profesional del periodismo deportivo y que finalmente se ven sometidas a un concepto unilateral que encarnan un sujeto virtual en redes sociales desde la privacidad y comodidad de su casa, es simplemente una verdadera decepción para el público. Se conoce que muchos deportistas en esta nueva tendencia de la cibercultura recurren a sus asesores o agencias para manejar y llenar de contenido las redes sociales, teniendo en cuenta que muchos de los conceptos y de sus publicaciones no precisamente tienen sus análisis y puntos de vista... Muchos optaron por evadir la inmediatez y la emoción de una entrevista o rueda de prensa”, agrega Vásquez.

Dueños de la información

James en Twitch Foto:

Esta dinámica del mensaje sin intermediario ya la aplicó James Rodríguez durante sus transmisiones en Twitch, en las que no solo daba sus propias noticias. Un caso concreto fue cuando James, junto con Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez, habló en un en vivo en Instagram sobre su ausencia en la Copa América del 2021, con frases como “me faltaron al respeto”, que desataron una tempestad.



Ellos mismos crean el clima de la especulación, como cuando deciden seguir la cuenta de algún equipo, como si así quisieran dar pistas, o falsas pistas. Algunos simplemente se expresan en ese universo con ironía o diversión, sin filtro, como cuando Juan Guillermo Cuadrado insinuó querer ir a Junior, durante un en vivo de Carlos Bacca tras la llegada de Quintero.



Por su parte, los clubes evitan hasta la fatiga que el periodista se entere de la información, y antes de que se filtre, la lanzan en sus redes. El diálogo, una vez más, es directo entre el club y los hinchas.



“En común, todos los casos habrían sido imposibles sin redes sociales e internet. Y todos los casos muestran que los deportistas –y casi todos los personajes públicos– prefieren comunicarse directamente con sus audiencias que con intermediarios. Estos casos revelan, además, que el rol de los medios de comunicación y los periodistas ha dejado de ser relevante para esta clase de primicias (aunque algunos periodistas con muy buenas fuentes se hayan adaptado a este campo de juego y se hayan vuelto fuente de información en las propias redes)”, agrega Jaramillo.



El auge de las noticias falsas es un factor determinante que ha incidido en esta postura de los futbolistas. Así lo cree el estratega Camilo García: “La cantidad de noticias erróneas para ganar clics generó un divorcio entre los deportistas y sectores de los medios. Algunos jugadores no están todo el tiempo en sus redes, llegan del entrenamiento, duermen y ojean Twitter y ven noticias que a veces rayan en lo ridículo. La noticia falsa desacredita la prensa profesional y es un mix peligroso porque el futbolista dice, ‘para qué doy entrevistas si me van a malinterpretar, para eso tengo 20 millones de seguidores, hablo directamente’ ”.

Luis Enrique, DT de España. Foto: Twitter

Y cada vez son más los que prefieren ese diálogo directo. Durante el Mundial de Catar el DT de España, Luis Enrique, les sacó todo el provecho a las redes, las que convirtió en su canal de información.



Ibai Llanos, que es streamer, youtuber con más de 11 millones de seguidores en Twitch, se convirtió en el canal oficial para que sus amigos futbolistas hablen de todo, incluso de su vida privada.



Y así se profundiza este divorcio entre el jugador y la prensa. El futbolista, epicentro de la noticia, ahora también es el canal, el mensaje y el mensajero.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRoimeroET



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

