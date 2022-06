Juan Guillermo Cuadrado, volante de la Juventus y uno de los capitanes de la Selección Colombia, estuvo junto a Yerry Mina en un evento patrocinador para la marca Jeep y Fiat en la ciudad de Bogotá. Ambos futbolistas estuvieron atendiendo a los medios y dejaron claras algunas pautas sobre el futuro del combinado nacional.



Entre ellas, dieron su apoyo al nuevo técnico de la ‘tricolor’, Nestor Lorenzo, y hablaron sobre la localía del equipo en Barranquilla. Un tema muy comentado, luego de la derrota ante Perú un gol por cero, pues en ese partido la hinchada rojiblanca, según comentan algunos analistas, se sintió mucho más que la fanaticada colombiana, por lo que se empezó a polemizar en el traslado del equipo a otra ciudad donde fuese más ‘fuerte’ el apoyo.

El lamento de la Selección Colombia, tras no conseguir su cupo a Catar 2022.​ Foto: EFE

Ahora bien, en el tema deportivo el ‘11’ de la ‘Vecchia Signora’ argumentó que las condiciones climáticas de la ‘arenosa’ no solo afectan a los equipos rivales, sino también a los jugadores nacionales, pues la humedad y el calor son factores que afectan a los 22 deportistas dentro del terreno de juego.



“Siempre damos el 100% porque jugar en Barranquilla es difícil, no solo para que el equipo que viene, a nosotros también se nos hace difícil. En muchos partidos he sentido y he visto al equipo en dificultad porque la humedad es fuertísima”, aclaró Cuadrado en la conferencia.



“Hablo personalmente y no porque quiera cambiar la casa de la Selección, jamas, pero realmente se hace difícil. Mucha gente no entiende lo duro que es cuando vienes de Europa a Barranquilla con cambio de hora, sin dormir bien, por eso digo que siempre damos el 200%”. Agregó.

‘Es muy difícil’

Sí te puedo decir que se hace difícil para nosotros la temperatura FACEBOOK

TWITTER

Cabe aclarar, que la selección Colombia lleva jugando desde hace 12 años en tierras junioristas. De las seis rondas eliminatorias disputadas en este territorio, ha clasificado a cinco: Alemania 1990, USA 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018, la única vez que ha quedado por fuera ocurrió en las recientes contiendas futboleras que buscaban el tiquete a Catar 2022.

“Estar acostumbrado y en 4 dias venir, se juega es por amor porque realmente no alcanzas a recuperarte para estar en una competencia de tan alto nivel y mucho más en Barranquilla que se hace más difícil”, explicó Cuadrado”.



“Creo la gente siempre va a Barranquilla a apoyar y nosotros sentimos el calor de la gente porque sí es difícil, pero no está en nosotros, está más en la dirección técnica y la Federación de tomar esa decisión, pero sí te puedo decir que se hace difícil para nosotros la temperatura”, concluyó.



Aún no se ha ratificado si la sede de la selección seguirá siendo Barranquilla. Mientras tanto, Cali, Medellín, Bogotá y Pereira siguen en la lucha por quedarse con el título de ser la casa del combinado ‘tricolor’.

