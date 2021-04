¿Qué le pasó al América? Los argumentos de Juan Cruz Real

Muchas críticas recibió el técnico Juan Cruz Real luego de la derrota del América en su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, contra Cerro Porteño, 0-2.



Uno de los puntos que más se le criticó fue por emplear a Pablo Ortiz de lateral izquierdo y no a Héctor Quiñones. Estas fueron sus declaraciones.

Balance: "El plan de juego fue el que vieron. Control de juego, que elaboró muy bien la salida y tuvimos aproximaciones, pero hicimos un pase de más, no resolvimos bien y ahí está la diferencia porque el rival llegó 3 veces y marcó 2 goles... La derrota por el tramite del partido me parece que fue un poco injusta".



Lateral izquierdo: "Tomamos la decisión de poner a Ortiz, creímos que lo podía hacer bien y cuando ingreso Héctor era para que atacar más porque puede hacerlo".



Pablo Ortiz: "Pablo... sabemos que puede jugar en la posición, buscamos un jugador con características de ataque para ese momento, no es que esperamos, uno va tomando decisiones, me parece que estábamos marcando bien en ataque, sabíamos de sus contraataques, y sus goles fueron de transiciones con jugadores rápidos arriba".



Conclusión: "Destacó la entrega de los jugadores, llevaron la iniciativa del partido pero esto es el fútbol, la eficacia te termina penalizando, tenemos que seguir trabajando".



