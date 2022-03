Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali, lleva varias salidas en falso que le han valido fuertes críticas. La más reciente ocurrió durante el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, en la que su equipo quedó eliminado tras perder contra Independiente Medellín en lanzamientos desde el punto penalti.

Osorio le dio un pisotón al jugador Juan David Mosquera, lateral del DIM, lo que generó fuertes reacciones de parte de sus rivales.

Los rivales recriminaron a Osorio por lo ocurrido

El capitán del Medellín, Andrés Cadavid, lo recriminó fuertemente en redes sociales y le preguntó por qué no lo había pisado a él.



Por su parte, Julio Comesaña, técnico del Medellín, también criticó a Osorio por sus comportamientos y sugirió que debería visitar a un especialista.



El periodista de Caracol Radio Óscar Rentería Jiménez reveló que tuvo una conversación con Osorio para preguntarle por lo sucedido. El entrenador risaraldense aseguró que el pisotón fue accidental.

La respuesta de Juan Carlos Osorio por lo ocurrido



“Pisé al jugador del Medellín, pero si observan bien el video, nunca miré la gramilla para lastimarlo”, le dijo Osorio a Rentería.



Más bien, Osorio se quejó de la actitud de sus rivales a partir de ese momento. “Algunos jugadores del Medellín se metieron conmigo y en el gol me lo celebraron. (Adrián) Arregui fue uno de ellos. Por eso le pregunté si estaba agrandado”, afirmó.



Osorio también le dijo a Rentería que ya había vivido situaciones similares en su paso por el fútbol internacional. “Eso me sucedió con Neymar, con Beckham, con el alemán Kimmich y con Tite, el técnico de Brasil. Si debo presentar disculpas, lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo ni me meto con nadie”, concluyó.



Hasta ahora, la Conmebol no se ha pronunciado sobre la actitud de Osorio, pero versiones de prensa aseguraron este viernes que al técnico del América le abrieron un expediente por lo ocurrido el miércoles en el Pascual Guerrero.



