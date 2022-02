Siempre se ha sabido del interés de Juan Carlos Osorio para hacerse cargo de la Selección Colombia y él siempre ha reconocido que ese es su objetivo.

Una vez Colombia perdió 0-1 con Perú y 1-0 con Argentina en las dos últimas fechas de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 el tema del cambio en la dirección técnica es comidilla diaria.



La Selección la tiene complicada, su camino al Mundial del 2022 es cada vez más escabroso y las opciones son mínimas, por lo que el tema del cambio de técnico se mueve.

¿Lo aceptarán?

Reinaldo Rueda llegó, luego de que Carlos Queiroz perdiera 0.- con Uruguay en Barranquilla y 6-1 con Ecuador, pero los resultados no han sido los esperados.



Osorio siempre se ha movido y hoy varios lo piden para que sea el técnico en reemplazo de Rueda, pero ni si quiera los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol han tocado el tema.



Hoy en el América, Juan Carlos Osorio aspira y ya habría comentado de sus aspiraciones. Incluso, se conoció que no cobraría el primer año.



Según comenta la prensa, Osorio habría dicho que su propuesta para hacerse cargo del grupo es que no cobraría un peso durante el primer año de trabajo.



Al menos eso se desprende de varios trinos de periodistas, quienes aseguran que el risaraldense va por ese cargo.

Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir lo que resta de la eliminatoria gratis, en caso de que le entreguen la selección NO COBRARÍA DURANTE PRIMER AÑO DE TRABAJO. — Julián Céspedes (@JulianMCespedes) February 13, 2022



