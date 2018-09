Osorio no será DT de la Selección, dice Jorge Enrique Vélez

El primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Jorge Enrique Vélez, dijo que no se le quitará el técnico a ninguna selección, cuando se le preguntó por la puerta abierta que dejó Juan Carlos Osorio, DT de Paraguay, de entrenar al seleccionado nacional.

“Nosotros no le haríamos nunca ese tipo de desplantes a ninguna Federación de quitar su técnico”, le dijo Vélez a Cardinal Radio.

De esta forma, la opción de que Osorio asuma la dirección técnica del seleccionado colombiano quedó descartada, frente a la declaración del dirigente.



Osorio, en una rueda de prensa, expresó que si bien tenía contrato para orientar a Paraguay, siempre ha tenido la ilusión de ser el DT de Colombia y que si se le presentaba la oportunidad no la dejaría pasar.

No puedo negar como colombiano que el sueño y el objetivo de toda mi vida ha sido dirigir la selección de Colombia y darle esa alegría a mi padre

“Si a usted le dan la posibilidad de hacer su tarea en su país con su gente, con su familia sentiría lo mismo que siento yo... Siempre está latente eso. No puedo negar como colombiano que el sueño y el objetivo de toda mi vida ha sido dirigir la selección de Colombia y darle esa alegría a mi padre”, admitió Osorio.



Vélez, en días pasados, también salió al paso de la posibilidad de que Reinaldo Rueda,. Actual técnico de Chile, tenga la ocasión de orientar a Colombia.



“No es cierto, no es cierto. Aún no hemos visto eso. Estamos tratando otros temas", le aseguró el dirigente a El Mercurio chileno.



