'Mi sueño es dirigir a Colombia, pero estoy de lleno con Paraguay'

El técnico de Paraguay, el colombiano Juan Carlos Osorio, divulgó este martes la nómina de su primera convocatoria de jugadores del combinado albirrojo con miras a la fecha Fifa de octubre. En su rueda de prensa, fue consultado por la posibilidad de marcharse a la Selección Colombia, a lo que dijo que es su gran sueño, aunque está concentrado en Paraguay.

“Yo, por encima de otras selecciones, le di el sí a Paraguay. Ahora, si a usted le dan la posibilidad de hacer su tarea en su país, con su gente, con sus padres, con su familia, sentiría lo mismo que siento yo. Es una responsabilidad moral con mi país. Tengo 58 años y se los he dedicado al fútbol, y siempre he pensado que en algún momento voy a darle a mi padre esa posibilidad", dijo Osorio en rueda de prensa.



El DT admitió que su sueño siempre ha sido dirigir a Colombia, pero reiteró que hoy está de lleno con Paraguay. "No puedo negar que como colombiano, el sueño de toda mi vida ha sido dirigir la Selección Colombia, pero aquí estoy al ciento por ciento", dijo.



"En este momento me pueden llamar de cualquier club del mundo o de cualquier otra selección; de hecho, lo han hecho, y les dije que no. Estoy al 100% trabajando con Paraguay”, comentó el técnico.



Osorio, quien fue presentado el 7 de septiembre pasado, llamó a 27 jugadores del campo internacional a los que reunirá por una semana en un campo de entrenamiento de Ciudad del Este, en la triple frontera con Brasil y Argentina.



Paraguay no acordó ningún amistoso entre el 8 y el 16 de octubre por lo que decidió concentrar y entrenar en el Complejo Internacional Deportivo del Este (CIDE). El adiestrador aplazó para la próxima semana el llamado de nueve jugadores del plano local, entre los cuales figuran tres arqueros.



Los paraguayos iniciarán oficialmente su preparación para la Copa América Brasil 2019 pero con el objetivo de mayor de buscar la clasificación para el Mundial de Catar 2022.



Los convocados del campo internacional son los siguientes:



Defensas: Jorge Moreira (River Plate ARG), Rolando García (Lanús ARG), Fabián Balbuena (West Ham ING), Gustavo Gómez (Palmeiras BRA), Bruno Valdez (América MEX), Junior Alonso (Celta de Vigo ESP), Danilo Ortíz (Banfield ARG), Omar Alderete (Huracán ARG), Lorenzo Melgarejo (Spartak RUS), Blas Riveros (Basilea SUI)



Mediocampistas: Robert Piris (Flamengo BRA), Cristian Paredes (Portland USA), Celso Ortíz (Monterrey MEX), Jesús Medina (New York City FC USA), Hernán Pérez (Espanyol ESP), Héctor Villalba (Atlanta USA), Derlis González (Santos BRA), Miguel Almirón (Atlanta USA), Alejandro Romero (New York Red Bulls USA).



Delanteros: Juan Iturbe (Pumas MEX), Oscar Romero (Shanghai Shenhua CHI), Cecilio Domínguez (América MEX), Angel Romero (Corinthians BRA), Federico Santander (Bolonia ITA), Antonio Sanabria (Real Betis ESP), Sergio Díaz (Corinthians BRA), Cristian Colmán (Dallas USA) Desde el lunes 8 al 16 de octubre.



