Osorio asume en Paraguay, pero admite contactos desde Colombia

Un nuevo vuelco dio el tema del futuro técnico de Colombia, tras la salida de José Pékerman. El técnico Juan Carlos Osorio, que este viernes fue presentado como DT de Paraguay, afirmó antes de viajar a Asunción que sí han hablado con él de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y que sí existe una cláusula de salida con la federación guaraní.

En declaraciones atribuidas a él, publicadas por el diario El Colombiano, Osorio manifestó: "Sí, hay una cláusula acordada por ambas partes, que incluso fue sugerida por la Federación Paraguaya. Si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural”.



Además, el diario asegura que Osorio se mostró molesto con la situación que se ha generado a su alrededor y la falta de claridad desde la FCF, y que Osorio confirmó que miembros del Comité Ejecutivo lo habían vuelto a llamar tras la salida de Pékerman, lo que confirmaría que sí existieron y han existido diálogos, aunque desde la Federación los han negado.

“No entendí la rueda de prensa de (Ramón) Jesurún cuando dijo que no tenían plan A, B, C. Ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui muy respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia”.



“Ellos ya saben el tema y ojalá cuenten realmente lo que pasa en esta situación”, agregó Osorio, quien este viernes fue presentado en Paraguay.



EL TIEMPO habló con periodistas del diario 'Abc Color' de Paraguay, quienes aseguraron que la única cláusula que admitieron en la federación paraguaya decía que si al 3 de septiembre Osorio no había firmado con Colombia, su contrato tendría vigencia desde el primero de septiembre con ellos.



"Las cláusulas en los contratos son privadas y eso lo gestionó mi representante. Si quieren ampliación, pregúntele al presidente", reconoció Osorio en la rueda de prensa, en Asunción.

DEPORTES