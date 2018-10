Juan Camilo Hernández, el ‘cucho’ más joven de la Selección Colombia

El apodo nació por casualidad, pero por la experiencia que ya tiene, a pesar de contar con solo 19 años, le cae de perlas a Juan Camilo Hernández Sáenz. Le dicen el ‘Cucho’ y podría convertirse, el próximo 11 de octubre, en uno de los 15 jugadores más jóvenes en haber debutado con la camiseta de la Selección Colombia de mayores, si juega contra Estados Unidos en Tampa, Florida (véase gráfico). Ya fue convocado por el técnico encargado, Arturo Reyes, y así va a cumplir uno de sus sueños de infancia.

“Quiero que mis compañeros y el cuerpo técnico vean mi intención y mi interés de poder aportar, aunque sea solo un minuto. Espero disfrutar de eso y aprender de tantos buenos jugadores que hay en la Selección”, expresó desde Huesca (España) en conferencia de prensa de su equipo, al que ayudó a ascender a la primera división por primera vez en su historia.



La casualidad de su apelativo nació en el barrio Las Mercedes, de Pereira, donde creció Juan Camilo, nacido el 22 de abril de 1999. En sus primeros partidos como aficionado, se rapó completamente la cabeza. Por esa razón, y por su parecido en su juego con Esteban Cambiasso, el argentino que jugó en el Inter y en el Real Madrid y que fue asistente de José Pékerman en la Selección Colombia en Rusia 2018, le empezaron a decir ‘Cuchu’, el mismo apodo de Cambiasso. Pero con el tiempo se fue deformando: para siempre, fue el ‘Cucho’.

Las cosas le han llegado muy rápido en la vida a Juan Camilo. Incluso, su nacimiento. A sus padres, Néstor Hernández (en adelante ‘Chinú’) y Yanet Suárez, los unió la pelota: ambos jugaban al fútbol y al microfútbol y se cruzaron en un torneo. El bicho del amor los picó de inmediato. Y Yaneth quedó embarazada muy pronto: a los 14 años tuvo al que hasta ahora es su único hijo, el ‘Cucho’, aunque hace rato está pidiendo un hermanito...



El sueño de ambos era triunfar en el fútbol, pero el nacimiento de Juan Camilo cambió los planes. ‘Chinú’ se lo llevaba a sus partidos y en el intermedio se ponía a jugar con su hijo, que desde pequeñito comenzó a mostrar habilidad con la pelota y potencia en el disparo. Así que pronto ya estaría en una escuela de fútbol, Indubolsas, en su ciudad natal.



Mientras Yanet cuidaba a su hijo, ‘Chinú’ empezó a trabajar en lo que saliera para mantener a la familia: fue árbitro de partidos aficionados en Risaralda, para estar cerca de los partidos del ‘Cucho’, pero también vendió pulpa de fruta, pollos y carnes.

Salto veloz

Jugando para Indubolsas, fue convocado a la Selección de Risaralda en 2015, para jugar un campeonato zonal prejuvenil. En un partido frente a Caldas, el tercero que jugaba el equipo en ese torneo, el ‘Cucho’ la rompió. Y dio la casualidad de que en la tribuna se encontraba el técnico del Pereira, Hernán Lisi, en busca de talentos.

“¡Quiero ese jugador!”, le dijo inmediatamente Lisi al técnico de Risaralda, Wilson Cano. El jugador no pertenecía al Pereira, así que el argentino, actual técnico del Deportivo Pasto, se fue inmediatamente a hablar con los directivos del Pereira para que hicieran la gestión con Indubolsas y lo compraran. Poco después, Juan Camilo ya estaba en el equipo más grande de su ciudad, y no en las divisiones menores: Lisi lo puso a entrenar de una vez con el equipo profesional, que por entonces ya sufría en la B.



Tanta confianza le tomó Lisi al ‘Cucho’ que su primer partido lo comenzó como titular: fue el 6 de abril de 2015, nada menos que en un clásico frente al Deportes Quindío. Algunos meses después llegó otro juvenil a ganarse el puesto en el primer equipo: Jorman Campuzano, que también estuvo ya en la Selección de mayores, en la pasada convocatoria de Reyes. A ambos les tocó sufrir una doble frustración con el Pereira, en ambos casos, frente a Leones: en 2015 y 2016, el equipo se quedó a las puertas del ascenso.



Pereira no subió, pero el ‘Cucho’ sí: ya lo había comprado el Watford de Inglaterra, pero al no tener la mayoría de edad no podía ser transferido a Europa. Además, no había actuado en la Selección de mayores, por lo cual tampoco podía actuar en la Premier League. Así que tuvo una pasantía de seis meses en el América, en la que fue de menos a más. El equipo alcanzó las semifinales.



Su historia reciente es más conocida: la llegada al Huesca, a préstamo, a mediados de 2017, el ascenso a La Liga con 16 goles en 35 partidos y su primer gol en la primera división española, nada menos que al Barcelona. Ahora viene la Selección.



“Sé que llegará ese punto en el que la gente verá al Huesca que quiere ver. Así que hay que tener tranquilidad. Nos ha costado un poco pasar de segunda división a primera, porque la diferencia es enorme. Siempre tratamos de salir en cada partido a ganar”, dijo el ‘Cucho’ más joven de la historia del fútbol colombiano...









