El ‘Cucho’ Hernández, autocrítico: ‘pudieron ser más goles’

Los goles llegaron cuando tenían que llegar y quien más que Juan Camilo el ‘’Cucho’ Hernández para anotar tres goles en el partido que decidía la clasificación a octavos de final de Colombia en el Mundial Sub-20. La victoria fue por 6-0 frente a Tahití y la Selección está en la siguiente fase del torneo.

Sus declaraciones

Sobre su falta de gol. “Se me complicó un poco llegar al gol nuevamente, no solamente en la Selección sino en el Hueca tampoco venía marcando, pero contento por el Hat-trick (tres goles)”.



Su opinión sobre la goleada. “Es un balance positivo en los pocos partidos que llevo con la Selección. Estoy un poco molesto porque pudieron ser más, estuve nervioso en algunas jugadas. Un delantero no puede perdonar las jugadas que perdone. Esto no me llena y tengo que corregir”.





Su estado físico actual. “Me falta un poco para en el rendimiento físico para estar a plenitud. En lo personal siento que puedo dar más a la hora de marcar goles. Tengo que corregir rápidamente porque esto es un Mundial y tenemos un partido en 4 o 5 días y aquí no se puede perdonar”.



