Increíble: niño argentino le pide disculpas a Messi por llamarse Cristiano

Después de la contundente victoria 3-0 de Argentina contra Uruguay, en la pasada fecha de esta jornada de Eliminatorias rumbo a Catar 2022, el idilio de la hinchada ‘albiceleste’ con los futbolistas está en su máximo furor.



Terminado el encuentro, el propio Lionel Messi, la gran figura del elenco argentino, reconoció la importancia de contar con la acogida de sus connacionales en un momento tan determinante para el futuro de la Selección.



"Ojalá esta comunión con la gente dure mucho. Lo de la gente es impresionante. Es cada vez más lindo poder vivir y disfrutar esto", dijo Messi, según reseñó la agencia ‘AFP’.

A escasos instantes de que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrenten a la Selección de Perú, la imagen de un singular cartel portado por un adolescente en el predio de la concentración del equipo está demostrando el nivel de identificación que sienten los argentinos por el combinado nacional.

“Messi, perdona a mi mamá. No sabía lo que hacía. Me llamó Cristiano”, se lee en el aviso que sostiene el niño, de aproximadamente 11 años, quien además viste un uniforme de Racing Club, equipo de Avellaneda.

Esto acaba de pasar en el predio de la Selección. pic.twitter.com/P16qprDhFF — Gastón Edul (@gastonedul) October 12, 2021

(Le puede interesar: Fijan nuevo plazo para el debut de Sergio Ramos con el PSG).



La singular fotografía del momento la dio a conocer el periodista local Gastón Edul, encargado del cubrimiento de la Selección Argentina para el canal ‘TyC Sports’.



Aunque hasta el momento no se conoce información sobre el menor, algunos dicen en redes sociales que es futbolista de las inferiores del equipo de ‘La academia’.



Más allá de cualquier detalle particular o deportivo, la ola de comentarios apoyando su mensaje no se ha hecho esperar.

YA, tiene que salir Lio a darle un abrazo al pibe. Un cra'!!!! — Mariano (@LonjaMariano) October 12, 2021

Jajajajajajajaja deberíamos ser potencia mundial,no me canso de decirlo — sandra veck (@sandraveck) October 13, 2021

(Siga leyendo: Un colombiano, en los 20 jugadores más caros de la eliminatoria).

Argentina vs. Perú

Facebook Twitter Linkedin

Para el encuentro de hoy, la Selección de Argentina será local en el Monumental, casa de River Plate. Foto: AFP

Todo esto ocurrió ad portas de que la pelota ruede en el estadio Monumental de Núñez, donde Messi y los suyos enfrentarán a los dirigidos por Ricardo Gareca en el último juego de esta triple jornada.



El encuentro entre Argentina y Perú se podrá seguir, a partir de las 6:30 p. m., en la pantalla del canal ‘Caracol’.

Más noticias

Hermano de Messi alertó a las redes sociales con una ‘búsqueda desesperada’

Messi es, en solitario, el máximo goleador de las eliminatorias

Si llega el repechaje, ¿contra quién le tocaría a Colombia?

Vea los memes que se viven el día de Colombia vs. Ecuador

¿Le cerraron la cuenta de Instagram a ‘Epa Colombia’?

Tendencias EL TIEMPO