Futbolista del Bayern no podrá jugar partidos importantes por no vacunarse

No vacunado, el centrocampista del Bayern Múnich Joshua Kimmich fue puesto en cuarentena por haber estado en contacto con alguien contagiado de covid-19, por lo que no jugará este viernes en la Bundesliga ante el Augsburgo ni en Liga de Campeones el martes contra el Dinamo Kiev, anunció su club este viernes.

Esta pieza clave del gigante bávaro y de la selección alemana, Kimmich no disputó los partidos de la ventana internacional y se fue de la concentración de su equipo nacional el 9 de noviembre por haber sido caso contacto de su compañero Niklas Süle, positivo.



La elección de Kimmich de no vacunarse ha provocado grandes debates en Alemania. Esta nueva cuarentena es la segunda consecutiva para él, sin haber contraído el virus. Entre los políticos, muchos le reprochan enviar una señal negativa, en un país en el que la tasa de vacunación es una de las más débiles de Europa (67,9% con la pauta completa).



Alemania es golpeada actualmente por una nueva ola de contagios, descrita este viernes por el ministro de Salud Jens Spahn como "una situación de emergencia nacional".



Además Süle, otro defensa del Bayern, Josip Stanisic, es baja por haber dado también positivo. Los dos jugadores están vacunados. El atacante internacional francés Kingsley Coman, que se recupera de un problema muscular, tampoco jugará el derbi de Baviera este viernes. Antes de la 12ª jornada, el Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con cuatro puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

El futbolista no cree en la vacuna

Unas semanas atrás, en octubre, el futbolista fue centro de polémica tras anunciar que no confiaba del todo en las vacunas.



"Sigo teniendo mis reservas hasta que no haya estudios a largo plazo. Creo que debe respetarse, pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación. No digo categóricamente que no me vacunaré. Soy consciente de mis responsabilidades y sigo las reglas Covid cada dos o tres días", aseguró el jugador en 'Sky'.



Una oleada de críticas surgió, pues el futbolista había lanzado, unos días antes, una iniciativa junto a Leon Goretzka para recaudar fondos y llevar vacunas a los países que no tienen acceso. Cada uno aportó un millón de euros a la "WeKickCorona".



No quiere decir que no practique lo que predico. Hemos donado dinero a Unicef para que habilitaran vacunas en países que no tienen acceso. Si la gente decide vacunarse, nosotros deberíamos facilitárselo", aclaró el jugador en ese momento.

*Con información de AFP