Futbolista gay teme ir al Mundial por pena de muerte en Catar

Hace poco, Josh Carvallo salió a la luz pública y confesó su homosexualidad, siendo el primer futbolista activo en reconocerlo abiertamente.

Días después el tema pasa por sus aspiraciones de ir al Mundial de Catar 2022 con la selección de Australia, pero advierte que teme por las duras medidas que hay en ese país con la población LGBT.

El dilema de Carvallo

Le puede interesar: (Prográmese: así podrá ver los partidos de la fecha 13 de la eliminatoria)



“Leí algo sobre el tema en Catar, aplican la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”, dijo en el podcast Guardian's Today in Focus.



Y agregó: “Esto me entristece. Al final el Mundial es en Catar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional".



Las normas en ese país son duras, los homosexuales pueden pagar condenas desde uno a 10 años, lo que pone a pensar al futbolista.



Carvallo es jugador del Adelaide United y como todo futbolista de su país quiere integrar el seleccionado para competir en el Mundial y ha destacado lo apoyado que ha estado desde que habló de frente de su condición.



“Hay gente que me ha hablado confidencialmente para decirme que estaban en la misma situación, y también son futbolistas profesionales. Y mira, es algo a lo que no puedes apresurarte. Tú quieres ser tú mismo, al final yo no era feliz y ahora mírame, soy el más feliz del mundo", señaló.



Le puede interesar: (Reinaldo Rueda afronta un dilema: el lío de armar la defensa)



DEPORTES