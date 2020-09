Periodista español critica a Zidane y defiende a James

James Rodríguez dejó atrás su pasado con el Real Madrid, pero en España todavía recuerdan al volante colombiano. Su paso al Everton y la inminente salida del galés Gareth Bale al Tottenham hizo que explotaran en la prensa española.

El periodista español Josep Pedrerol, del programa El Chiringuito de Jugones no aguantó más la actitud del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, y cargó en su contra, porque, según él, "no le gusta nadie".



Le puede interesar: (Seis conclusiones que dejó la derrota del América en Brasil).



"James debuta el otro día y es el mejor de Everton. James no le gusta a Zidane y caprichito también. Bale no le gusta y tampoco le gusta Vinicius, ni Rodrigo, ni Jovic. No le gusta nadie. Le gustan Isco, Marcelo y Benzema. Que ha ganado la Liga, vale, pero es que ni no gana la Liga con el peor Barcelona de los últimos años. ¡Vamos, hombre!", dijo Pedrerol.



Por otro lado, defendió su ataque frontal a las decisiones de Zidane poniendo como ejemplo lo que está a punto de pasar con Bale, que dejará el equipo para regresar al Tottenham.



También lea: (Las grandes estrellas que llegan a la Premier League).



"Hoy el agente de Bale, un agente peculiar, ha reconocido por primera vez que Gareth Bale se plantea marcharse del Real Madrid. Bale podría ir al Tottenham con Mourinho... pero se plantean incluso en el Tottenham que el Madrid pague parte de la ficha. El Madrid manda a Bale al Tottenham y además le paga para que juegue allí... ¿Te parece normal? ¿Te imaginas que Mourinho le hace jugar de lujo? ", añadió.



DEPORTES