El mensaje de confianza de Pep Guardiola con el City

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este viernes, en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de la Liga de Campeones que jugarán este sábado contra el Lyon que "ganar al rey de esta competición", al referirse al Real Madrid, les "dio mucha confianza".

A las preguntas de los periodistas, insistió en la idea de que en este formato de competición motivado por la pandemia de covid-19 "no hay favoritismo a un partido".



"A un partido todo puede pasar", manifestó, y vaticinó que todo estará "muy igualado", como ocurrió en los dos primeros encuentros de cuartos.



Al no haber partido de vuelta, "es diferente", explicó el técnico catalán, ya que en condiciones normales "siempre hay un ojo para el segundo partido".



Sobre la posibilidad de ser el equipo que gane la Champions, Guardiola aseguró que estaán preparados, ya que el Manchester City es un equipo "que está creciendo" con un proyecto a largo plazo y recordó que los grandes líderes de la Liga de Campeones con el Barcelona, Real Madrid o Bayern Múnich.



"Estamos bien y mañana (sábado) es el día en el que lo tenemos que demostrar", sentenció el entrenador, que elogió la "fantástica" organización de esta final en Lisboa.



También habló para los periodistas el exjugador del Athletic de Bilbao Aimeric Laporte, que desde 2018 milita en el Manchester City. Según dijo el defensor: "estamos centrados en nosotros mismos, en no cometer errores y concentrados en nuestro talento".



El central insistió en que están "preparados" y que tienen muchas ganas de vencer esta Champions, trofeo que aún no tiene en sus vitrinas el conjunto inglés.



Tanto jugador como entrenador tuvieron elogios para el Olympique de Lyon, al que Guardiola definió como un "top team".



