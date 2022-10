Guardiola, 'primus inter pares' (Último tango, opinión)

“Me gustaría verlo en el Getafe, ¿a ver qué hace…?”. Siempre que se ponderan las extraordinarias capacidades de Pep Guardiola como técnico muchos intentan demeritarlo pidiéndole que dirija un equipo minúsculo y lo torne campeón. Como si alguien chicaneara a Kylian Mbappé buscando menoscabarlo: “Quiero ver si hace goles en el Rennes…” Obviamente los haría, es un indiscutible, igual que Lewandowski o Haaland.

Pero no sucederá, nunca jugará en el Rennes, como Guardiola jamás dirigirá el Getafe. Estos fenómenos siempre estarán en los clubes líderes, que les ofrecen tesoros y reinos. Dos cosas son seguras: 1) Ni Guardiola ni nadie podría sacar campeón al Getafe si este no cambia su estructura institucional y si no invierte en un plantel importante. 2) Aún sin cambiar nada, Pep mejoraría mucho al Getafe si lo dirigiera, incluso con su dotación actual. Le conferiría su sabiduría y su altísimo grado de excelencia.



“Con los jugadores que tiene, yo también…” (si una virtud distingue a los detractores seriales es su persistencia). Todas las instituciones poderosas poseen nóminas de calidad, similares a la del Manchester City: Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Tottenham, Manchester United, Atlético de Madrid, Juventus, Inter, Milan...

Josep Guardiola Foto: Peter Powell. Efe

Otro escalafón para la discusión y la polémica



La revista inglesa Four Four Two, tan afecta a los listados de mejores de esto y mejores de aquello, elaboró un ránking de los 50 entrenadores más notables del mundo en 2022 y, como era obvio, el número uno resultó Josep Guardiola i Sala, doctor honoris causa de los pizarrones. Pep encarna el buen gusto futbolístico, la pelota al pie, el toque, el preciosismo, o sea, una presa ideal para las críticas de los amantes del picapiedrismo, del defensivismo, de la ultratáctica y la antiestética. El problema para estos es que el catalán, además, es el DT más ganador de la historia en promedio. Ha logrado un escalofriante 77,78% de los puntos disputados desde que comenzó a ejercer en 2008. Conquistó 10 de las 14 ligas en que participó (en España, Alemania e Inglaterra, nada menos). Acumula 32 títulos pese a su trayectoria relativamente corta. Y lo más emocionante para los hinchas de sus equipos: ataca sin parar los 90 minutos de todos los partidos, de local o visitante, contra grandes o chicos. Imposible no ponerlo en el trono.



El segundo es Carlo Ancelotti (Real Madrid), fantástico cultor de la sencillez y el sentido común. Enemigo de las flechitas, de los 4-1-2-3, 5-3-2 y de los sistemas cientificistas, amigo de los jugadores, del discurso simple y con manejo sabio. No se le conoce un conflicto con dirigentes o futbolistas. No derrapa nunca, ni en las conferencias de prensa. Carletto lleva 27 años en el banco, ha militado en lo más granado de Italia, España, Alemania e Inglaterra y también se le amontonan los trofeos. Es el máximo triunfador de la Champions League con 4 coronas. Un libro suyo contando secretos del liderazgo y de la vida de los vestuarios sería best seller.

Carlo Ancelotti Foto: Rodrigo Jiménez. Efe



Tercero es Jürgen Klopp (Liverpool), cuyas aptitudes de mando hemos alabado reiteradas veces. Un talento que combina lo bueno de Pep y de Ancelotti. Ofensivo, exigente en el esfuerzo, optimiza todo lo que toca. Otro que nunca dirigirá al Getafe. Si se va del Liverpool recibiría una lluvia de ofertas millonarias. De los que eligen el club al que quieren ir.



Los diez iniciales de la lista: 1° Guardiola, 2° Ancelotti, 3° Klopp, 4° Antonio Conte (Tottenham), 5° Stefano Pioli (Milan), 6° Mikel Arteta (Arsenal), 7° Thomas Tuchel (sin club), 8° Graham Potter (Chelsea), 9° Julian Nagelsmann (Bayer Munich), 10° Diego Simeone (Atlético de Madrid).



Desde luego, hay objeciones. Hansi Flick, hoy a cargo de la Selección Alemana (a la que clasificó para Catar), hizo una histórica campaña con el Bayern en la cual se alzó con el sextete en 2020, sin embargo aparece recién en el puesto 11°, mientras lo preceden Pioli, Arteta, Potter o Nagelsmann, todos con un sólo título. El mismo Xavi Hernández figura 14° y aún no exhibe mayores atributos en el FC Barcelona, aunque ha conseguido enderezarlo un poco.



Muy bien conceptuado está Christophe Galtier (12°), al frente del PSG, posiblemente por el título de campeón de Francia obtenido con el modesto Lille en 2021. En apenas cuatro o cinco partidos Galtier le cambió la cara al conjunto de Messi, Neymar y Mbappé, que no brillaba con Pochettino. Otro ascendente es Eddie Howe, quien lleva adelante un trabajo fantástico con el Newcastle, rescatándolo del último puesto y poniéndolo bien arriba. Howe, de 44 años, cobró prestigio por una hazaña quizás única en la historia: llevó al Bournemouth de la Cuarta División a la Primera. Con un agregado: por problemas económicos, el club había sido sancionado con 17 puntos de descuento y prohibido de contratar jugadores. Parecía condenado. No obstante, primero lo salvó de un nuevo descenso, luego lo llevó a la cima.



Diez de los 50 elegidos son italianos: Ancelotti, Conte, Pioli, Roberto Mancini (Selección Italiana), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Luciano Spalletti (Napoli), Simone Inzaghi (Inter), Roberto De Zerbi (Brighton), Vincenzo Italiano (Fiorentina), Maurizio Sarri (Lazio). Parece una sobrevaloración, acaso por su fama de tacticistas. Hay 6 españoles, 6 alemanes, 4 argentinos, 4 ingleses, 4 franceses, 4 portugueses, 2 daneses, 2 croatas, 2 holandeses, 2 suizos, 1 austríaco, 1 brasileño (Tite 32°), 1 estadounidense, 1 griego. Los argentinos son Simeone, Lionel Scaloni (16°), Mauricio Pochettino (22°) y Marcelo Gallardo (31°). Tal vez debió estar Jorge Sampaoli, subcampeón francés con el Olympique de Marsella. Bielsa y Gareca son de prestigio, pero no tuvieron un gran año. El fútbol albiceleste es, sin dudas, el medio que mayores conductores técnicos produce en el mundo, con decenas en América Latina sobre todo, también en otras latitudes. Pero en estas elecciones priorizan a quienes actúan en Europa.



Lionel Scaloni ha experimentado un ascenso fantástico, de no ser estratega y comenzar recién en septiembre de 2018, ya está decimosexto. Ha renovado con la Selección Argentina hasta 2026, pero de no haberlo hecho hubiese recibido proposiciones de España seguro. Y de clubes altos, tipo Valencia, Sevilla. En contraposición, quien en su momento era considerado el rey -José Mourinho- es actualmente el 35°. Su estilo rácano parece desfasado en un momento en que la moda es atacar.

Los seleccionadores, grandes ausentes de la lista



Entre los cincuenta hay pocos seleccionadores, apenas seis: Tite, Scaloni, Flick, Mancini, Southgate (Inglaterra) y Luis Enrique (España). La curiosidad es que los adiestradores campeón y subcampeón del mundo vigentes, Didier Deschamps y Zlatko Dalic, no figuraron. Deschamps es un caso similar al de Mourinho, también le juega en contra su estrategia especuladora teniendo riquísimo material.



Dentro de cinco o diez años esta valoración no variará, el primer puesto será para Pep, primus inter pares (el primero entre iguales).



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

