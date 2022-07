Manchester City coronó la temporada pasada con el título en la Premier League, en un apretado mano a mano con el Liverpool. Ahora, en el comienzo de la nueva sesión, se enfrentarán el sábado en la Community Shield.

Guardiola, que está a punto de completar seis años al frente del Manchester City, aún no ha podido conseguir el objetivo mayor que se trazó cuando asumió la dirección técnica: ganar la Liga de Campeones. En cambio, ya ganó todos los títulos locales con el City: cuatro Premier League, cuatro Copas de la Liga, una Copa FA y dos Community Shield.

La obsesión de Guardiola con el Manchester City: la pelota



En términos generales, Pep ha mantenido con el City las mismas ideas futbolísticas con las que trabajó en el Barcelona y en el Bayern Múnich, basadas, principalmente, en el manejo y tenencia de la pelota.



El tema es una obsesión total para Guardiola y es insistente en transmitírsela a sus dirigidos. Este jueves se filtró una charla que les dio a sus jugadores en el City, en la que fue enfático en pedirles que tengan el balón.

Guardiola y la obsesión porque su equipo tenga la pelota. Una charla en el entrenamiento de Manchester City antes de enfrentarse a Chelsea. "Odio cuando ustedes no quieren la pelota". Tener la oportunidad de ver y escuchar esto es oro puro.pic.twitter.com/EPXtgMb47K — VarskySports (@VarskySports) July 28, 2022

“Algunos tipos no quieren esto: jugar la pelota. No quieren eso. Ganaremos en Anfield, porque vamos a querer esto. Vamos a ir a Stamford Bridge, porque vamos a querer esto. Kanté va a correr detrás de esto. Once contra once. Ellos son buenos, ustedes lo saben. Ellos son muy buenos. Este es el desafío. Esto es bueno: probarse a ustedes mismos contra ellos", les dijo Guardiola.

Facebook Twitter Linkedin

Guardiola explotó en el partido contra Atlético. Foto: EFE



"¿Ustedes son buenos? Okey, yo estoy aquí. Ustedes son buenos. Ellos corren mucho, porque ustedes juegan con esto, ¡xon esto! Odio cuando no quieren la pelota ¡Lo odio! Entrenamos todos los días para esto. Tienen permiso para cometer un error. Tienen permiso para perder la pelota. Tienen permiso para cualquier cosa. Cuando tienes el permiso, lo aceptas: quiero la pelota”., insistió.



El partido entre Liverpool y Manchester City, en la Community Shield, se jugará este sábado a las 11 de la mañana, hora de Colombia.



DEPORTES

Más noticias de Deportes