Manchester City llega a la última fecha de la Premier League con solo un punto de ventaja sobre el Liverpool, una ventaja que, a comienzos de este año, llegó a ser de 12 unidades. El equipo de Josep Guardiola, sin embargo, depende de sí mismo para conseguir el título.

En la última jornada del campeonato, el City recibe al Aston Villa, mientras los dirigidos por Jürgen Klopp, muy seguramente con el colombiano Luis Díaz en la cancha, jugarán en su estadio contra el Wolverhampton.



Esa remontada del Liverpool llevó al técnico del City, el español Josep Guardiola, a asegurar que la Premier League es “el título más difícil de ganar”. Pep habló este viernes en rueda de prenda del asunto.



(Además: Egan Bernal le responde a Rodolfo Hernández: 'Esto no es de un presidente')

La polémica frase de Josep Guardiola sobre la Premier

“Es el más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos... hay muchas situaciones distintas. El éxito es estar ahí luchando por el título durante los últimos años. El Liverpool fue imparable cuando ganaron y nosotros no lo hicimos lo suficientemente bien, pero el resto de años hemos estado ahí. Cuando luchas por la Premier League lo disfrutas en el vestuario. Nuestras vidas son más felices cuando ganamos, y ganar hace que entrenemos mejor y haya un mejor ambiente. No es a un partido único como la FA Cup: se premia la regularidad, el día a día”, explicó Guardiola.



Inmediatamente, a Pep le preguntaron si ganar la Champions no era tan importante. “No digo que no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos o ganar 6 o 7. Siempre me ha gustado la Liga de Campeones, es bonita. Estamos cerca”, aseguró.



Cabe recordar que el City quedó eliminado en semifinales de la Champions este año, a manos del Real Madrid, justamente, el rival del Liverpool en Saint-Denis, el 28 de mayo.



(Lea también: Juan Sebastián Cabal alega que la Dian le cobra por recibir un trofeo)

Las cuentas del City y el Liverpool para ganar el título



El City será campeón si le gana al Aston Villa, o si obtienen resultados iguales con el Liverpool, es decir, si ambos empatan o si ambos pierden.



Liverpool no depende de sí mismo: debe ganar y que el City no lo haga. Si empata y los de Guardiola pierden, entrará a jugar la diferencia de goles, que hoy favorece a los celestes (72 a 66).



DEPORTES