Guardiola pide a hinchas del City que vayan al estadio y estos le replican

Pep Guardiola animó a los aficionados del Manchester City a acudir al partido de este sábado contra el Southampton, después de que solo 38.000 asistieran al duelo contra el RB Leipzig, y estos han respondido que "se ciña a entrenar" y no a cuestionar la lealtad de los fans.

El técnico español, en buen tono, pidió que más gente acuda al encuentro del sábado contra el Southampton, para que no haya casi 20.000 asientos vacíos como contra el Leipzig.



"Me gustaría que más gente viniera al próximo partido el sábado. Necesitaremos más gente, porque estaremos cansados. Invito a todo el mundo a que vengan a ver el partido", dijo Guardiola en la entrevista postpartido con BT Sport.



Sin embargo, estos comentarios no han gustado al grupo oficial de aficionados del City, que no ha tardado en responder a su entrenador.



"Lo que ha dicho me ha sorprendido bastante", aseguró Kevin Parker, secretario general del grupo oficial de aficionados del City, a Sky Sports. "No entiende las dificultades que supone para alguna gente ir a un partido al Etihad un miércoles por la noche a las 8 de la noche. La gente tiene hijos o directamente no se lo puede permitir. Aún hay problemas con la covid. No entiendo por qué tiene que hablar de esto", añadió Parker.



Pese a que al encuentro contra el Leipzig solo acudieron 38.000 de las 55.000 personas que caben en el Etihad, lo cierto es que en los partidos de la Premier League, la capacidad ha estado cerca del lleno, superando los 50.000 espectadores tanto contra el Norwich City como contra el Arsenal.



"Es seguramente el mejor entrenador del mundo, pero, lo digo de la forma más amable posible, debería ceñirse a eso", apuntó Parker. "No creo que nadie del club deba cuestionar la lealtad de los aficionados. Es frustrante", añadió.



Efe

