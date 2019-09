Jugador venezolano renuncia a la Selección mientras esté Dudamel

A través de una carta, el futbolista Josef Martínez, que juega en Atlanta United de la MLS, comunicó que no jugará más en la Selección de Venezuela mientras Rafael Dudamel siga siendo el entrenador del equipo nacional.

En la carta, difundida en redes sociales, el jugador argumentó sus motivos para tomar esta decisión:



"Una relación cada vez más deteriorada con el actual seleccionador nacional. Ya son tres años padeciendo un trato que no se corresponde con el compromiso total que siempre he demostrado".



"Preferiría que el actual entrenador nacional no me convoque más mientras él esté en el cargo", agrega.



El jugador aclara que no está renunciando a su selección ni a defender la camiseta de su país, sino que se abstendrá de acudir al equipo mientras esté Dudamel en el cargo.



En las últimas semanas se especuló con la posible salida de Dudamel de cargo de seleccionador nacional.

ATENCIÓN: Desde el entorno de Josef Martínez me envían esta carta. El jugador renuncia a la selección venezolana, mientras Rafael Dudamel sea el técnico de la selección absoluta. pic.twitter.com/rvWcEKmcEN — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 26, 2019

