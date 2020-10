Peseiro no ve un duelo personal contra Queiroz

El seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro, dijo este martes que el partido del próximo viernes no puede considerarse un duelo entre él y su compatriota Carlos Queiroz, seleccionador colombiano, sino entre los equipos de ambos países suramericanos.

"Este juego no es entre José Peseiro y Carlos Queiroz, es entre Venezuela y Colombia", dijo en rueda de prensa, acompañado por el capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, y luego del primer entrenamiento de la selección que se reunió el lunes en Venezuela. El director técnico, nombrado en el cargo este año y sin ningún partido jugado con la Vinotinto hasta ahora, consideró que cuentan con "pocos días para trabajar" pero que esto no tiene que traducirse en quejas.



"Agradezco a todos los jugadores, porque hicieron un gran esfuerzo por estar aquí. Tenemos pocos días para poner algunas ideas, son rivales que enfrentaremos con estilos distintos", sostuvo.



Rincón, por su parte, lamentó que no todos los convocados pudiesen acudir a la cita, entre ellos Salomón Rondón, del Dalian Yifang chino, quien es, con 30 dianas, el máximo anotador histórico de Venezuela.



"Es una pena porque sabíamos que todos tenían muchas ganas de venir, es una lástima", expresó. El capitán, jugador del Torino italiano, cree que en el cuerpo técnico vinotinto "se nota que tiene mucha experiencia y tienen una calidad humana, buen trato y son profesionales".



"El valor humano es fundamental. Ellos vinieron con una carga humana para aportar a la selección", agregó. Los locales comenzaron a reunirse con los 15 jugadores de la Vinotinto que, provenientes de Europa, arribaron al país la noche del lunes junto a Peseiro a través del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.



Entre ellos estaba Darwin Machís, del Granada español, quien atraviesa por un buen momento y es uno de los jugadores más destacados de su equipo en este inicio de temporada. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó mediante nota de prensa que todos "bajaron de la nave y enseguida se dirigieron a un espacio habilitado en el propio aeropuerto para efectuar el protocolo sanitario" y someterse a una prueba de detección de la covid-19.

El grupo realizó su primer entrenamiento este martes, en el que "practicaron a buen ritmo bajo las órdenes de Peseiro", y ahora descansará para salir este miércoles, en horas de la mañana, a Barranquilla. Venezuela, el único país sudamericano que no ha jugado un mundial de fútbol de la FIFA, iniciará su camino a Catar cuando visite en Barranquilla a la selección Colombia de Carlos Queiroz -a quien Peseiro asistió en el Real Madrid entre 2003 y 2004- el próximo 9 de octubre.



EFE