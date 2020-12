Exasistente de Queiroz encontró culpables, tras la salida de Colombia

El tema de la salida del entrenador Carlos Queiroz de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar y esta vez José Peseiro, quien fue su asistente en años pasados y que ahora está al frente de Venezuela, habló claro y encontró culpables.

"Hay cosas #incontrolables, acabó por perder cuando no se esperaba. Lo que determinó su salida es obvio que fue la presión de una prensa implacable. Eso creó un estado de nerviosismo en las personas que dirigen la Federación colombiana para la salida de Queiroz, porque no creo que esas personas tuviesen en la cabeza echarle cuando hubo tanta dificultad para ficharle cuando había mucha competencia", señaló el DT a Marca Colombia.



Y agregó: "En mi opinión, fue precipitada la salida de Carlos Queiroz solo porque perdió dos partidos. Esta selección tienen mucha calidad y creo que recuperará esos seis puntos perdidos y que va estar en el Mundial".



"Cuando jugamos contra ellos pensé que Colombia era una de las mejores selecciones de Suramérica y Queiroz ya había dejado su sello... Muchas veces los entrenadores son los responsables por cosas de las que no son responsables. Nosotros pagamos por las incompetencias de los demás", señaló.Queiroz salió, tras perder con Uruguay 0-3 en Barranquilla y 6-1 con Ecuador en Quito.