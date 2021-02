José Pékerman habló de su salida de la Selección Colombia

El técnico argentino José Pékerman reapareció en los medios argentinos y habló de su salida de las selecciones Argentina y Colombia.

Pékerman no es un hombre que se preste para entrevistas, pero en Argentina lo convencieron y tocó temas interesantes.



"Finalmente se empezó una nueva etapa, algo diferente, nos terminamos acostumbrando, pero realmente acá hacía mucho que no hablaba, no tomaba contacto, así que es una oportunidad tener esta charla. Acá todos me conocen", explicó sobre su salida de la Selección Colombia a TNT Sports Continental.



El seleccionar dijo que una de las condiciones contractuales en Colombia fue que solamente hablaría en rueda de prensa. "En Colombia es fue duro para la prensa", comentó.



Pékerman fue uno de los artífices de la clasificación colombiana a los Mundiales del 2014 y 2018, pero no continuó en el proceso hacia el 2022.

El tema de la selección Argentina también lo tocó.



"Cuando Bielsa siguió en la Mayor, yo le pedí a Grondona salir de la Selección y, en ese momento, a pesar de la insistencia de Julio Grondona que me daba un montón de explicaciones para que siga... Me decía que quería que siga hasta Sudáfrica 2010. Yo le decía que no, que yo había trabajado con Bielsa y era parte de eso. No me parecía en ese momento que yo tenía que tomar el equipo", agregó el DT argentino.



Por último, afirmó: "Hay momentos cuando hay crisis y nadie quiere agarrar nada. Pero hay momentos cuando las cosas están muy bien, hay potencial y empiezan a haber otros deseos y otras situaciones. En la competencia es así. En todos los lugares siempre hay deseos de ir por más".

Muerte de Maradona

Diego Maradona. Foto: Daniel García. AFP

Pékerman comentó que la noticia de la muerte de Diego Maradona fue muy difícil.



"Sabíamos sus dificultades, nunca las ignoramos. Sus últimos días, su etapa final no coinciden con alguien que dio tanto. En lo personal, tengo los mejores recuerdos de Diego", señaló Pékerman.



El entrenador dijo que hay cosas que desbordan.



Lionel Messi

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, tras encajar uno de los goles a favor del Paris Saint Germain. Foto: EFE/Alberto Estévez

Sobre la actualidad de Lionel Messi, Pékerman manifestó que no genera felicidad lo que le sucede en el Barcelona, equipo del cual pretendía irse.



"Él ha sido un emblema de esta generación, como decía Guardiola: la frutilla del postre". Como todo ciclo, todo tiene una etapa de decaimiento", indicó.



Agregó: "a veces los fuera de serie son los que más pueden sufrir estas caídas, así que debe ser un momento muy duro para Lionel".

Salida de la Selección Colombia

A Pékerman, además, le preguntaron directamente si le habían 'hecho el cajón' cuando dirigía al equipo en el Mundial de Rusia y él respondió: "no, un poco de todo. Yo no tengo pruebas de eso (de que le hubieran hecho la cama). Hay momentos en los que hay crisis y es como que nadie quiere agarrar nada. Pero hay momentos en los que las cosas están bien, se ve que hay un potencial, empiezan a aparecer otros deseos, otras situaciones. En la competencia es así. Pero más que nada, en todos los lugares siempre hay un deseo de lograr algo más".



José Pékerman estuvo en la habitual rueda de prensa de los entrenadores. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

De esa cita en Rusia, de la enorme expectativa y el resultado, la eliminación en octavos de final, reveló: "llegamos al Mundial con mucha ilusión, tuvimos inconvenientes inesperados, fatalidades, como en todo campeonato. Nosotros llegamos a los octavos de final, después de ganar la zona, y en el partido contra Inglaterra, que fue duro, no contamos con nuestra gran figura, con nuestro estratega en la parte ofensiva, nuestro desequilibrio como lo era James Rodríguez. Fue una fatalidad muy grande para nosotros".



Su salida, en medio de tensiones y toda suerte de rumores, no fue sencilla, pero se siente satisfecho de saber que dejó una manera de llevar al equipo, con privacidad y respeto por la intimidad de los jugadores: "Cuando estuve con la selección, las condiciones contractuales decían que solo iba a hablar en conferencias de prensa. Fue duro en Colombia para la gente allá habitual de la prensa, pero finalmente se empezó una etapa diferente y después como todo nos terminamos acostumbrando". El mensaje parece destinado a quienes en el país parecieron asumir la campaña de su salida hasta, finalmente, lograrla.



