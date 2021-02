José Pékerman habló de su salida de la Selección Colombia

El técnico argentino José Pékerman reapareció en los medios argentinos y habló de su salida de las selecciones Argentina y Colombia.

Pékerman no es un hombre que se preste para entrevistas, pero en Argentina lo convencieron y tocó temas interesantes.



"Finalmente se empezó una nueva etapa, algo diferente, nos terminamos acostumbrando, pero realmente acá hacía mucho que no hablaba, no tomaba contacto, así que es una oportunidad tener esta charla. Acá todos me conocen", explicó sobre su salida de la Selección Colombia a TNT Sports Continental.



El seleccionar dijo que una de las condiciones contractuales en Colombia fue que solamente hablaría en rueda de prensa. "En Colombia es fue duro para la prensa", comentó.



Pékerman fue uno de los artífices de la clasificación colombiana a los Mundiales del 2014 y 2018, pero no continuó en el proceso hacia el 2022.



El tema de la selección Argentina también lo tocó.



"Cuando Bielsa siguió en la Mayor, yo le pedí a Grondona salir de la Selección y, en ese momento, a pesar de la insistencia de Julio Grondona que me daba un montón de explicaciones para que siga... Me decía que quería que siga hasta Sudáfrica 2010. Yo le decía que no, que yo había trabajado con Bielsa y era parte de eso. No me parecía en ese momento que yo tenía que tomar el equipo", agregó el DT argentino.



Por último, afirmó: "Hay momentos cuando hay crisis y nadie quiere agarrar nada. Pero hay momentos cuando las cosas están muy bien, hay potencial y empiezan a haber otros deseos y otras situaciones. En la competencia es así. En todos los lugares siempre hay deseos de ir por más".



