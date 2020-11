Pékerman habría sido sondeado para volver al ruedo en la eliminatoria

La más reciente doble jornada eliminatoria al Mundial de Catar generó inestabilidad en varias selecciones suramericanas, como la colombiana y la chilena. En ese escenario, están en la cuerda floja los técnicos Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

Y el nombre que empezó a sonar con fuerza en ambos países es el de José Pékerman, el exentrenador de Colombia, que la llevó a los mundiales de Brasil y Rusia, y quien ya habría recibido un primer contacto de parte de allegados a la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, según informa el medio 'La Cuarta' de ese país.



El medio informa que cercanos a la dirigencia habrían tomado contacto con Pékerman, técnico que trabajó en Chile en la década de los 90 al mando de las divisiones inferiores de Colo Colo.



"La situación es así: algunos allegados a la federación chilena preguntaron por la disponibilidad de Pékerman para tomar el puesto. No fue nada oficial de parte de las autoridades, pero sí de gente muy cercana al directorio", dijo el medio, en medio de la difícil situación del colombiano Rueda, que recibe muchas críticas por el desempeño del seleccionado austral.



Esta información se da mientras en Colombia su nombre ha vuelto a mencionarse con fuerza en la opinión pública y en las redes sociales, debido a los recientes malos resultados de Colombia, a su crisis interna y a la posibilidad de que haya un cambio en la dirección técnica.



De hecho, los allegados de Pékerman consultados por el medio chileno no descartan la posibilidad de su retorno a Colombia.



"El entrenador tuvo ofertas de clubes de Europa y de alguno de la Major League Soccer de Estados Unidos. Pero Pékerman prefiere el trabajo de selecciones, le acomoda más. Además, quien te dice que no pueda volver a Colombia, donde la gente también lo quiere mucho”, dicen del entorno del entrenador a 'La Cuarta'.



