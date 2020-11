Últimas novedades sobre el posible regreso de Pékerman a la Selección

La goleada 6-1 contra Ecuador, el pasado 17 de noviembre, prácticamente sentenció la salida del técnico portugués Carlos Queiroz del cargo de seleccionador nacional de Colombia.

Esa derrota, sumada al 0-3 contra Uruguay en Barranquilla, cuatro días antes, ha hecho insostenible a Queiroz, y tiene a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol en busca de fórmulas para concretar su salida.



Desde la dirigencia de la FCF aseguran que el tema económico no sería inconveniente. Sin embargo, la salida de Queiroz solo se daría cuando se haya conseguido su reemplazo.



Uno de los nombres que han puesto a sonar para el cargo es el de José Pékerman, el técnico argentino que llevó a la Selección a los Mundiales de Brasil 2014, donde realizó la mejor actuación de su historia al alcanzar los cuartos de final, y Rusia 2018, donde quedó afuera en octavos.



Pékerman dejó el cargo después de ese torneo. Versiones de prensa aseguran que al DT le hicieron una oferta inicial para volver a Colombia y que esta fue rechazada.



EL TIEMPO consultó con fuentes cercanas a Pékerman y estas aseguraron que la información no es real. No ha habido ningún contacto de la FCF con el DT argentino y menos una oferta formal para asumir el cargo.



Por ahora, no hay ninguna información de parte de la Federación sobre algún posible candidato al cargo.



DEPORTES

