Oficial: José Pékerman, nuevo técnico de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol anunció la contratación del argentino José Pékerman como nuevo seleccionador nacional de ese país.

Pékerman, de 73 años, no dirige desde que dejó la Selección Colombia, una vez terminó su participación en el Mundial de Rusia 2018, en el que quedó afuera en octavos de final tras perder contra Inglaterra en lanzamientos desde el punto penalti.



La Selección de Venezuela que encuentra Pékerman

El argentino llega a un equipo que hoy es último en la tabla, con apenas siete puntos, y con la intención de hacer un trabajo a largo plazo, pensando en el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que también tendría injerencia en las selecciones menores de Venezuela.



"Una de las cosas que siempre me ha comprometido es cambiar el fútbol nacional, no solo en la cancha, sino en la institución, porque la institución no puede estar separada de la cancha", dijo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez.



"Un director técnico que tenga experiencia, que venga con un proyecto integral. No era solo traer una persona sino que creyera en un proceso de transformación. Tuvimos el trabajo y la valentía de traer a este hombre que tengo a mi lado. Estoy muy contento, estamos dando uno de los pasos más importantes de la historia de la Federación Venezolana", agregó.



Giménez anunció la contratación de Pascual Lezcano como manager general de las selecciones venezolanas.



"Muchas gracias por el recibimiento. Uno siempre tiene la intención, la sensibilidad de interpretar de saber que estoy en el lugar correcto. Seguramente han pasado momentos difíciles", fueron las primeras palabras de Pékerman.



"El fútbol presenta estas oportunidades, donde quizás nos encontramos en una idea en común, como que eso de dejar huella es muy importante, los resultados se dan por el trabajo que se hizo mucho tiempo antes", dijo Pékerman, quien, al igual que Giménez, agradeció la labor de Leonardo González como DT interino.

Las principales frases de Pékerman en su presentación

El objetivo, tras quedar afuera de Catar. "Lamentablemente no se va a participar del Mundial y se puede pensar con anticipación qué se va a trabajar para lo que viene. He sido muy consecuente con las ideas. Más allá de títulos, resultados en donde estuve, hay que preservar una identidad, sentir el orgullo de representar a tu país. No se puede perder un partido, tiene que haber un objetivo de superarse, las camisetas no tienen dueños, desde el primer momento se va generando un clima de competitividad".

El seguimiento. "Tengo un excelente equipo de trabajo, uno siempre piensa en la superación. Hay que pensar en un proyecto integral. Acá no hay salvadores, hay futbolistas que se van superando, los más jóvenes se van uniendo, tienen su camino individual en sus clubes, las carreras cambian de una forma u otra. Un jugador puede pasar de un país a otros. La Selección compite con la imposiblidad de contar con todas las fechas disponibles para que todos puedan incorporarse. El seguimiento tiene que ser unipersonal, una dedicación completa".



La ilusión de ir a un Mundial. "Esperemos que coincidamos en esa ilusión. Estamos preparando el camino para lograr lo mejor. Hemos tenido una conducta a través del tiempo, es un buen camino el elegido: el trabajo, la perseverancia, la disciplina, encontrar la organización que nos permita administrar bien los recursos, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. El tiempo es el único que no se puede perder y no lo vamos a perder. Hay que tener paciencia, esta organización va a hacer cosas positivas y hay que ir ordenadamente. Lo mejor que puede tener un equipo es sostener los principios de superación. No podemos de un momento a otro decir que ya con esto vamos a ser campeones o vamos a ganar, o lo contrario, que con una adversidad ya no vamos a ningún lado".

Patricio Camps, extécnico de Santa Fe, estará con Pékerman en Venezuela. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El cuerpo técnico. "El proyecto que fuimos preparando es muy amplio, porque vamos a integrar desde la selección adulta hasta los juveniles. Vamos a presentar el nuevo calendario, donde vamos a informar todo el cuerpo técnico completo. Por ahora, el cuerpo técnico de mayores, que es prioritario porque tenemos competencia, está integrado por Patricio Camps, que estuvo en el cuerpo técnico de Colombia durante siete años, campeón del mundo con Vélez Sársfield; Leandro Cufré, internacional con Argentina en el Mundial 2006; Fernando Batista, hasta hace poco campeón con Argentina del Sub-20 y del Preolímpico. Aún no podemos nombrar el preparador físico, se está desvinculando de donde está hoy. En enero anunciaremos todo el esquema de trabajo para el ciclo de Venezuela en la selección masculina".



El seguimiento a Venezuela. "He seguido con atención el desarrollo del fútbol juvenil en Sudamérica. Una de las claves del fútbol es seguir vivo, seguir actualizado. Esto avanza velozmente, uno ya debe estar pensando en lo que viene. Todo lo que dejó el fútbol permite cambiar rápidamente. Hay que actualizarse. Por eso la presencia de Fernando Batista, no es Pékerman, que les va a hablar de Lino Alonso, de Richard Páez. Hay que aplaudirlos, trabajaron mucho, fue extraordinario. Hoy hay mucho más recurso, pero hay que saberlo manejar, hay que estar actualizado. Ni hablar de Rafael Dudamel, a quien especialmente quiero saludar, ha hecho un proceso muy interesante. Quizas a veces nos olvidamos de ciertas cosas. El camino que tiene Venezuela es fantástico, la necesidad de que esos jóvenes no anden a la deriva, que tengan ejemplos de los más grandes".



