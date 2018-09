José Pékerman no va más con la Selección Colombia

El argentino José Pékerman anunció este martes que no seguirá como seleccionador de Colombia y puso fin a un exitoso ciclo de más de seis años en el que clasificó al conjunto nacional a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Hoy el profesor José Néstor Pékerman ha manifestado su decisión de retirarse de la Selección Colombia de mayores", dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en una rueda de prensa en Bogotá.



Al despedirse de la afición colombiana, Pekerman mostró su agradecimiento y afirmó que después de cada gol o cada triunfo "decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos y eso lo he sentido permanentemente".



Jesurún recordó que cuando Pékerman fue contratado, en enero de 2012, el objetivo central era que Colombia regresara a un Mundial, como efectivamente se consiguió para Brasil 2014 y Rusia 2018.



El directivo aclaró que "no hubo ningún motivo diferente a una decisión absolutamente personal" de Pékerman. Asimismo, Jesurún subrayó que jamás se tocaron en los diálogos con Pékerman "temas económicos ni posibilidades hacia el futuro desde el punto de vista económico" que pudiesen llevar a pensar "que fue ese motivo por el que no se llegó a ningún acuerdo".



Explicó que tampoco hubo ningún cuestionamiento a Pascual Lezcano, agente del entrenador a quien se le venció el contrato el pasado 31 de agosto. "Quiero darle nuestra gratitud (a Pékerman). En la Federación Colombiana quedan las puertas abiertas y nos deja un camino claro y contundente de aprecio", acotó Jerusún.



Recalcó que lo conseguido por Colombia en los últimos años "se convierte en un reto para intentar superarlo". "Hoy la Federación no tiene ningún plan B ni plan C. Estamos asimilando esta decisión de Pekerman" dijo Jesurún, acompañado por el argentino y el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez.

Video Estos fueron los números de José Pékerman en la Selección Colombia

EFE