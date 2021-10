Reapareció Pékerman: habló de su salida de Colombia, de Falcao y de James

José Pékerman ha manejado un perfil muy bajo desde que salió de la Selección Colombia. Luego de la eliminación del Mundial de Rusia 2018, el argentino tardó más de dos meses en desvincularse de la Federación Colombiana de Fútbol)



Desde entonces, Pékerman no dirige y tampoco había vuelto a dar entrevistas, aunque cabe recordar que, durante los siete años que estuvo en la Selección, nunca dio charlas individuales y siempre se manejó a través de conferencias de prensa.

Ahora, el argentino reapareció después de tres años de su salida de Colombia. Se refirió a lo ocurrido durante su paso por el equipo, lo que ha visto del actual equipo y de la situación de los dos referentes de la Selección en su etapa, James Rodríguez y Radamel Falcao García.



Pékerman no ahondó en su salida de Colombia

Pékerman, en charla con el diario Marca, no quiso ahondar en las razones de su salida de la Selección Colombia. “Cuando tomo una decisión, aun con dolor, la debo respetar. Y lo que no se dijo en su momento, tampoco se puede decir después”, declaró.



El argentino recordó que, en los dos mundiales que dirigió a Colombia, no pudo contar en plenitud con sus figuras. Falcao se lesionó una rodilla y no fue a Brasil 2014. “Fue uno de los mayores sinsabores que me quedaron de esa etapa. Eran las dos figuras en esos momentos. En 2014, Radamel intentó llegar, pero no le dieron los tiempos”, recordó.



James, en cambio, quedó en la lista de 23 para Rusia 2018, pero una lesión le impidió estar en las etapas definitivas: fue suplente contra Japón, fue titular y figura contra Polonia y tuvo que salir contra Senegal. Se perdió el duelo clave de cuartos de final, contra Inglaterra.

Pékerman cree que pudo llegar más lejos en Rusia con James



“En 2018 lo de James fue de sorpresa. Había llegado bien al Mundial. En el torneo, sufrió sus dolencias y no logramos tenerlo a tope. Estoy convencido de que con él en el campo ese empate con Inglaterra en octavos que nos deja afuera por penaltis hubiera sido distinto. Creo que hubiéramos pasado nosotros y en los 90 minutos. No es fácil afrontar un Mundial sin tus figuras, pero soy feliz por ambas Copas”, aseguró.



Aunque Falcao ya anda por los 35 años y James, con 30, se ha visto muy afectado por problemas físicos, Pékerman cree que ambos aún pueden darle mucho a la Selección.



“Estamos hablando de dos figuras mundiales. No se llega tan alto porque sí. Ambos, como todos, pueden tener altas y bajas, pero de su calidad no hay discusión. Son jugadores fantásticos”, insistió.



Sobre el actual proceso de Reinaldo Rueda, Pékerman fue cauto: “Le deseo los mejores éxitos, tanto a Reinaldo como a sus jugadores. Deseo que les vaya de manera excelente”.



Acerca de su futuro, el argentino afirmó que está listo para volver a dirigir: “Las ganas no se fueron nunca. Y no creo que se vayan. Estoy para entrenar mañana mismo. Creo que es el momento. Estamos, con mi equipo, con mucha energía y estudiando varias posibilidades con calma. Tengo un grupo de trabajo joven, pero con amplia trayectoria y muy preparado. Y sí, la idea es volver en breve al ruedo del fútbol. Esperemos que se dé muy pronto”.



