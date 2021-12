Pékerman: 'Tengo que ser franco, estoy enamorado de Colombia'

Con su fútbol pragmático, sus experiencias con Argentina y Colombia en tres mundiales y su reconocido trabajo en el desarrollo de talento joven, José

Pekerman es, a sus 72 años, la apuesta de Venezuela para salir del foso.



(Le puede interesar: Oficial: José Pékerman, nuevo técnico de Venezuela)

La voz calmada de Pekerman volverá a sonar después de tres años alejado de los banquillos y lo hará con una Vinotinto que necesita, justamente, un poco de calma en un momento muy complicado. Descarrilada en la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de Catar-2022, con apenas 7 de 42 puntos posibles, a la Vinotinto le toca pensar a largo plazo, reconstruir, y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentó este martes a Pekerman como arquitecto del proyecto con vistas al Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.



Aunque no le gusta la palabra "reconstrucción", según dijo él mismo en la rueda de prensa en la que fue anunciado como seleccionador de Venezuela, este delgado exfutbolista de cabellos canosos espera traer "esperanza".



(Lea además: Acolfutpro explicó alcances de la investigación a Dimayor y 16 clubes)

Pékerman no olvida a Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Pékerman en su presentación en Venezuela. Foto: EFE

"Tengo que ser franco: estoy enamorado de Colombia y espero que Venezuela sea lo mismo. No puedo comparar desde el afecto ni desde la parte humana, tengo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia", dijo Pékerman en su presentación.



(Lea también: ¿Barato o caro? Esto costaría el Balón de Oro que ganó Lionel Messi)



Agregó: "En lo futbolístico es diferente. Colombia ha sabido estar en mundiales, tuvo generaciones importantes. Acá estamos que se busca y todavía no se ha logrado. Desde el inicio, es la única diferencia que puedo marcar. Cuando me fui de Colombia dije que nunca iba a decir por qué me iba y no lo voy a hacer ahora. Solamente mi cariño por el pueblo de Colombia, los jugadores y la Selección".

Un DT de mucha experiencia

Pekerman, en su historial en la Copa del Mundo absoluta, ha contado con grandes futbolistas en el rol de '10', como Riquelme en Argentina o James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en Colombia. No obstante, sus ataques potentes, peligrosos, han tenido a la vez bases sólidas en la seguridad defensiva. James Rodríguez dijo que tuvo con él una relación de "padre" e "hijo" y Colombia le homenajeó arrancándole lágrimas.



Aunque es enemigo de la polémica, limitando sus contactos con periodistas casi en exclusiva a la sala de ruedas de prensa, Pekerman no ha escapado de controversias. Recibió criticas en sus últimos tiempos en Colombia por la "influencia" de su agente, Pascual Lezcano, quien ahora será manager de selecciones de Venezuela.



DEPORTES Y EFE