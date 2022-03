Con "el mínimo de cambios", la tricolor de Colombia se presentará ante Venezuela para disputar este martes su último partido de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022, en el que está obligado a ganar para ir a la repesca y tener esperanzas de clasificar a la cita mundialista.

José Pekerman, DT de Venezuela, habló previo al compromiso de este martes.



Le puede interesar: (Selección Colombia: el pacto que perjudicaría la opción de repechaje)



Jugar contra Colombia. Lo dije desde el primer momento que llegué a Venezuela. Siempre dije que tengo un fuerte afecto por Colombia. Es un momento de este partido que será especial. Tengo que pensar en lo deportivo, tengo la camiseta de Venezuela, tengo este compromiso para afrontar este juego que será difícil.



La propuesta. Colombia tiene jugadores maravillosos, un nivel alto. El juego será fuerte, pero nosotros tenemos nuestro plan, mejorar, será clave enfrentar a un equipo de esa calidad.



Luis Díaz. Es grato verlo en este nivel en la Selección y en el Liverpool. No me olvido de esos momentos que fueron gratos, importantes.



El nuevo ciclo. Estamos en la primera etapa de conocimiento, cumpliendo la eliminatoria. Lo que ha pasado, pues lo tomamos como una expectativa nueva. El mensaje es pensar en lo que viene. Hacemos los primeros análisis para poder crecer, con una mirada distinta.



El rival. El nivel de Colombia es muy alto. A veces sorprende este final donde están para asegurar un puesto para la clasificación. Tenemos respeto hacia ellos.



El juego. Estamos a las puertas de un partido en el que los dos equipos intentarán ganar. Harán planteos para llevarse el resultado. Tengo el cariño por los jugadores y eso no se borra.



El juez de Colombia. Lo tomamos como conocimiento, análisis de los jugadores. Ojalá nos sirva este análisis para proyectar lo que viene para llevar a un mejor nivel, a superarnos, a corregir errores. Hay mucho por hacer.



Le puede interesar: (Selección Colombia: ¿quién va por Cuadrado? La baraja del medio campo)



Deportes