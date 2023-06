El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, volvió a dejar este miércoles en el aire su futuro en la capital italiana, en la que aseguró va a estar hasta el lunes, sin dejar claro si continuará la próxima temporada.



"Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma", dijo al término del encuentro, nada más perder la final de la Liga Europa en penaltis ante el Sevilla.



"Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo. Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios, no haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no he hablado con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con el Roma, la situación es esta", añadió a Sky Sport Italia.

Regaló la medalla

Un niño recibe la medalla de Mourinho. Foto: AFP



La amargura de Mourinho fue evidente. Luego de perder la final, el entrenador se acercó a la tribuna y regaló la medalla de subcampeón.



Mourinho le lanzó la medalla a un niño que estaba junto a su familia en la tribuna y no podía creer que el DT le diera ese obsequio.



Lo que para el DT es una medalla sin valor, para este aficionado es un gran trofeo.



Fue la reacción del DT al perder su primera final europea.



"Se lo he dicho también antes. O salimos de aquí con la copa o salimos muertos. Y salimos muertos. Los jugadores están muertos de cansancio, yo también, física y psicológicamente. Ha sido una final durísima, creo que hemos jugado casi 150 minutos porque los descuentos han sido increíbles", sentenció.

Mourinho regaló su medalla🥈



"Me quedo con las de oro y regalo las de plata",

😳🥈 Después de la premiación, Jose Mourinho se sacó la medalla de subcampeón de la Europa League y se la regaló a un hincha, que estaba en la platea del estadio pic.twitter.com/Z6KuTIK7zp — Roberto Cristian Aramayo Flores (@Roberto39376505) May 31, 2023

