José Mourinho se ha convertido en uno de los técnicos con más renombre en el fútbol internacional en los últimos 20 años, el luso tiene un palmarés envidiable y ha fiormados grandes campañas en Portugal, Inglaterra, España e Italia.



En las últimas dos temporadas, ‘The Special One’ ha logrado entrar en los corazones de los ‘tifosi’ de la Roma, tras llevar al equipo a conquistar la primera edición de la Conference League y convertirse en el primer técnico de la historia que logra levantar la Champions League, la Europa League y la Conference.



Aunque, el estratega de 60 años de edad se quedó con las ganas de conseguir una de las mayores hazañas en la historia del equipo romano este miércoles, luego de perder el título de la Europa League ante el Sevilla de España.

Jose Mourinho se quedó con las ganas de conquistar la Europa League Foto: Fabio Frustaci. Efe

¿Futuro lejos de Roma?

A pesar de llevar al equipo romano a los primeros planos de la Serie A de Italia, los rumores en la prensa de Europa hablan de una posible salida de José Mourinho del banquillo de la ‘loba’, luego de dos años exitosos donde conquistó un título internacional.



Según varios medios del viejo continente, el estratega luso es una de las principales cartas que tienen los dueños del París Saint Germain para que se haga cargo del equipo la próxima temporada.

José Mourinho Foto: Simone Venezia. Efe

Los cataríes buscan un técnico que imponga orden y lleve carácter a un vestuario repleto de estrellas, que en los últimos años no ha logrado triunfar en el ámbito europeo. De hecho, L’Équipe comentó hace algunas semanas que el PSG ya había realizado los primeros contactos con el entorno del luso para que aterrice en la capital francesa la próxima temporada.



Sin embargo, todo parece indicar que José Mourinho no aterrizará en París y su deseo es continuar al mando de la Roma la próxima temporada. En la rueda de prensa previa a la final de la Europa League, el luso dejó claro que su intención no es salir del banquillo ‘giallorrosi’ y despejó los rumores que lo llevan al PSG.



“Hablé con mis dos capitanes y me hicieron una pregunta similar a la que me hicieron aquí. Les respondí objetivamente. No tienen que hablar de eso, es entre los jugadores y yo. Pero saben lo que pienso (…) Ahora mismo tengo cero contacto con otros clubes. A sí que la situación es diferente (salida del Inter en 2010). Todo esto no me interesa”, explicó ‘The Special One’.

Usciamo sconfitti ai calci di rigore.



FORZA ROMA SEMPRE!#ASRoma pic.twitter.com/tGRA2RkG9k — AS Roma (@OfficialASRoma) May 31, 2023

Por ahora, el futuro inmediato de José Mourinho tras perder la final de la Europa League con la Roma es seguir con el proyecto de la 'loba' la próxima temporada, y cumplir con el contrato que tiene hasta 2024 con el club.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

