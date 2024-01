José Mourinho se quedó sin equipo: Roma lo despidió por malos resultados

Roma anunció este miércoles que el portugués José Mourinho no seguirá siendo el entrenador del club 'giallorosso' con efecto inmediato.



"El Roma anuncia que José Mourinho y sus colaboradores técnicos dejarán el club con efecto inmediato", comunicó el club en una nota oficial.



(Le puede interesar: La reacción de Linda Caicedo al no quedar en el once ideal del premio The Best)

Mourinho llegó a Roma en mayo de 2021 y deja el club tras tres jornadas seguidas de Serie A sin ganar y una dolorosa eliminación copera ante el Lazio.



Los dueños del club, la familia estadounidense Friedkin, agradecieron al setubalense su labor durante estos casi tres años, aunque matizaron que creían que el cambio era necesario.

Facebook Twitter Linkedin

Jose Mourinho Foto: EFE

"Agradecemos a José en nombre de todos nosotros por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde su llegada a los Giallorossi", expresaron Dan y Ryan Friedkin en el comunicado oficial.



(También: Jaminton Campaz, de héroe a villano, toma drástica decisión con su futuro)



"Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión, pero creemos que, por el bien del club, es necesario un cambio inmediato. Le deseamos a José y sus colaboradores lo mejor para el futuro", añadieron.



La decisión, inesperada en Roma, llega apenas un mes después de que Mourinho expresara su voluntad de continuar la próxima temporada en el combinado romano, con el que tenía contrato hasta junio de 2024.



"Yo quiero seguir en el Roma. Y si continúo en el Roma tenemos que pensar con nuestras limitaciones de 'Fair-play' financiero, que a lo es mejor hacer jugar a los jóvenes para desarrollarlos que traer jugadores sin nada que desarrollar ya", declaró a DAZN tras la derrota ante el Bolonia (2-0) el pasado 17 de diciembre.



"La afición es única y para mí sería dura una separación. Si tiene que suceder no será por mi parte", añadió.



(Además: Estos fueron los votos de Falcao García y Néstor Lorenzo para los premios The Best)

La derrota ante el Milan en San Siro fue demasiado en una semana en la que el máximo rival, el Lazio, le dejó fuera también de Copa Italia.



El Roma, lejos de su mejor nivel -aunque mermado por las lesiones- marcha noveno en Serie A, a cinco puntos de los puestos europeos y de la pelea por entrar en Liga de Campeones, el objetivo principal de este proyecto.



Mourinho se despide de la que ha sido su casa en estas dos últimas temporadas y media con una final de Liga Europa, perdida ante el Sevilla, y la inolvidable consecución de la Liga Conferencia de 2022 en Albania que devolvió la alegría a una afición que no levantaba un título desde 2008 y que llegaba a una final después de 31 años.



"En breve se comunicarán más actualizaciones sobre la nueva orientación técnica del primer equipo", sentenció el club. El italiano Daniele De Rossi, exjugador del Roma, asoma como una posibilidad en el horizonte, según los medios locales.



EFE