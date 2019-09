Mourinho defiende a Zidane y no piensa volver por ahora a Real Madrid

Cada vez que José Mourinho da una declaración, se prende la polémica. El portugués aún es recordado por su paso por el Real Madrid, entre 2010 y 2013: tuvo que vivir la gran época de Josep Guardiola con el Barcelona y no pudo coronarse en Europa.

Ahora, el nombre de Mourinho vuelve a sonar por Madrid por el mal momento que sufre el club blanco en la Liga de Campeones, en la que perdió 3-0 con el París Saint-Germain en el debut en la fase de grupos. Pero el portugués descarta, por ahora, volver al club para reemplazar a Zinedine Zidane. Es más, lo defendió, en declaraciones que dio a Deportes Cuatro.

“Hay dos tipos de rumores. Uno, que se hable de Zidane, que es uno de los nuestros y nos toca a todos cuando nuestros equipos no están bien. Hay que vivir con ello. Zidane está en el fútbol de toda la vida y sabe cómo es. El otro tipo de rumor es meter mi nombre y eso no me gusta. Hay problemas en muchos sitios, pero otra cosa es el respeto”, declaró Mourinho.



El portugués pidió paciencia con la situación y destacó que en la Liga el club no va mal en la tabla: “Está segundo o tercero, ¿no? Y cerca del primero. No está mal. Si lo miras de modo pragmático, si te centras en la tabla, está ahí. Ahora juega contra el Sevilla y si gana se mete por delante. El Barcelona está por detrás, el Atlético está un punto por delante”.



Insistió en que por ahora no tiene pensado regresar al club madridista: “Tiene entrenador y no puedo dirigir a un equipo que lo tiene. Puede hablar con respeto del club, pero también de un entrenador que no es cualquiera. Yo estoy fuera. Yo no vendo humo. Me gustaría que las cosas salieran bien y todo se arreglara”.



Mourinho no dirige desde diciembre de 2018, cuando salió del Manchester United, y por ahora no tiene planeado volver a ser entrenador de algún equipo.



“(Mi regreso) Será cuando sea. El domingo hago mi trabajo en Sky sobre el Chelsea. Lo hago una vez por mes, no quiero estar todos los días. Me divierto, porque puedo aportar una perspectiva diferente por haber estado en ese banquillo. Ahora estoy en mis clases de alemán por si algún día entreno allí o puedo hablar en ese idioma en un partido de Champions. Sería mi sexta lengua”.



