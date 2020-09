¡Volvió Mourinho! Picantes palabras contra la Federación inglesa

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Tottenham, indicó que prefería no opinar sobre el penalti en la prolongación que le impidió ganar al Newcastle para que no le sancionasen y tener que pagar a la Federación (FA).

"Prefiero darle dinero a asociaciones de caridad que a la Federación luego de que me sancionen, entonces no daré mi opinión", indicó tras el encuentro a Sky Sports.



El Tottenham cedió un empate a uno ante las 'urracas' en un encuentro en el que estas igualaron a los 97 minutos, con un penalti decretado por el colegiado tras visionar el vídeo y entender que había existido mano de Eric Dier tras un remate de Andy Carroll.



"Amo este club, pero ahora noto la diferencia entre grandes clubes que tienen historia y otros", comentó Mourinho, quien aseguró que su equipo hizo "un fantástico partido", en el que al descanso ya mereció ir ganando por tres o cuatro goles.



"No puedo pedir más de los jugadores. Su portero estuvo fenomenal. El equipo jugó muy, muy bien. Fue un partido completo ofensiva y defensivamente. Creamos muchas ocasiones. Estoy muy contento con la actuación", afirmó Mourinho, quien tampoco quiso mandar ningún mensaje a la International Board, organismo encargado de la revisión de las reglas del juego.



EFE