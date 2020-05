Hace 10 años, el Inter de Mourinho fue el mejor del mundo

Hubo una época en la que el Inter de Milán recuperó el trono en Europa. Una época no muy lejana en la que conquistó todo lo que quiso y rompió una larga sequía de infortunios. Un momento en la historia del fútbol en el que Inter fue mejor que todos los otros grandes. El mejor del mundo. Fue hace exactamente una década cuando el Inter de José Mourinho acaparó las coronas.

Fue el famoso triplete. La triple corona. Fue en el 2010 cuando Inter ganó la Champions, el Calcio y la Copa de Italia. Todo de la mano de un entrenador que hace 10 años ya era polémico, controvertido, directo y ganador. Que hizo una revolución en ese club, donde fue odiado, resistido, cuestionado y finalmente amado.



José Mourinho llegó al Inter de Milán en la temporada 2008-2009, cuando ya había ganado una Champions con el Porto. Su primer año en Inter fue traumático, pero fue abonando el camino de su éxito. Su toque especial se notó en el segundo año, cuando llegaron Lucio, Thiago Motta, Sneijder, Eto’o y Milito. Y cuando se fue Ibrahimovic. Entonces el Inter se volvió imparable.

José Mourinho celebrando el haber ganado la Champions. Foto: EFE

El 5 de mayo ganó la Copa de Italia a la Roma, con Balotelli como héroe. El 16 de mayo gana la Liga que parecía perdida. Y el 22 de mayo culminó su obra en Madrid, contra el Bayern Múnich, al ganarle 2-0 y levantar la Liga de Campeones, 45 años después de la última corona europea para el equipo italiano, y el mismo día que a Mourinho lo tentaron desde el Real Madrid, que no desaprovechó su visita al Santiago Bernabéu.



“Llegó a Italia, lo ganó todo y se fue. Lo echaremos de menos… En Italia realizó su enésima obra maestrea”, escribió por entonces el técnico italiano Arrigo Sacchi sobre el portugués.



Mourinho irrumpió en la liga italiana para destrozar sus códigos. Recibió críticas y sanciones. No se entendió con la prensa y quizá tampoco con los aficionados. Peleó con árbitros y dirigentes. Dejó imágenes célebres y polémicas como en un Inter-Sampdoria cuando mirando al árbitro simuló estar esposado. Fue sancionado.



La Champions fue un capítulo aparte. Allí trascendió la rivalidad entre Mourinho y Pep Guardiola, que eran los técnicos más afamados del momento y que se cruzaron en la semifinal, la serie más importante para ese Inter en esa campaña exitosa. Incluso más que la propia final.



En esa llave Mou fue un artista táctico ante ese Barça que deleitaba al fútbol mundial. Mourinho toma decisiones radicales desde el juego de ida, cuando decidió no presionar de manera furibunda sino dejar a su rival la posesión del balón, presionando en ocasiones clave y más a los apoyos. Es decir, cortando los circuitos. En cuanto a Messi, la idea fue dejarlo libre en zonas muertas y cerrándole los ángulos de salida, según explica el periodista y escritor Sandro Modeo en su libro, Mourinho, el entrenador alienígena. Inter ganó 3-1 con goles de Sneijder, Maicon y Milito.

José Mourinho dando indicaciones a su grupo. Foto: AFP

En el juego de vuelta Mourinho arma un planteamiento defensivo, con un jugador menos casi todo el partido y con Eto’o improvisado como lateral. Defendió sin pudores para no fallar. Y no falló. Perdió 1-0 y clasificó a la final en la casa del Barcelona. El portugués le ganó la partida a Pep, y victorioso corrió como poseído en el Camp Nou, estirando su brazo derecho y su dedo índice, autoproclamándose como el número uno, en una imagen que aún se recuerda.



“En ese momento es cuando Mourinho gana la Champions, antes incluso de la final”, dice Modeo en su libro. “El camino recorrido en esta Champions es una impresionante demostración de su versatilidad táctica”, agrega.



En la final Mourinho se enfrenta al Bayern Múnich de Van Gaal, quien fuera uno de sus maestros. El que ganaba se quedaba con el histórico triplete. Fue una batalla menos feroz que la de Barcelona. Dos goles de Milito sentenciaron el juego para que el Inter levantara la ‘orejona’ y se llevara la admiración mundial.



“Mourinho hizo del Inter el mejor equipo del Mundo”, dijo por entonces el periodista español Alfredo Relaño.



Con jugadores como Julio César, Cambiasso, Zanetti, Sneijder, Wálter Samuel, Pandev, Eto’o y Milito, Mourinho le devolvió la gloria a un Inter que estaba sediento. Lo hizo el mejor del mundo.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET