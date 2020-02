De no creer: ¿por qué Mourinho se mandó rapar?

El DT portugués José Mourinho llamó la atención en el mundo del fútbol con su nuevo 'look'.



El DT apareció calvo, pero lo divertido del asunto es la anécdota que contó sobre su nueva apariencia.

“A veces me lo corto así, a veces me gusta sentir el frío en la cabeza y cambiar un poco. Pero esta vez no fue por eso... Estaba en el barbero, me quedé dormido y cuando desperté fue tan horrible que tuve que pedirles que me rasuraran por completo, porque espero que me vuelva a crecer”, dijo entre risas Morinho en una entrevista con Sky Sports.

Mourinho Foto: Tomada del video de Sky Soorts



Mou, DT del Tottenham, fue sorprendido este fin de semana en Alemania, viendo de incógnito el partido entre el Bayern Munich y el Leipzig, que su es su rival en la Liga de Campeones.



En redes sociales le han hecho muchas bromas al DT; diciéndole que ahora se parece más a su eterno rival, Pep Guardiola.



