El fútbol, como el deporte en general, trae muchas sorpresas y al mismo sus protagonistas están obligado a hacer sacrificios en busca de sobresalir y ganarse la vida.

Tal es el caso del portero venezolano José Marrero, quien emigró hace cuatro años el balompié portugués. Estando allá, el mundo se paralizó por la pandemia del Covid-19.



Como es lógico, Marrero no pudo viajar, se quedó en Europa, pasó esos difíciles años en un país desconocido, aunque hizo amigos.

Muchas lágrimas



¿La familia? En Venezuela, pero n pudo visitarla y ellos tampoco pudieron coger un avión a ir a territorio luso.



Una vez los números de la pandemia bajaron Marrero intentó ir, pero no pudo. La opción de verse con su familia estaba latente.



El golero ya cumplió cuatro años sin ver a su mamá y al resto de su núcleo especial, pero ellos asumieron el riesgo de ir a verlo.



Marrero terminó su trabajo con el equipo, se acercó a la tribuna y se llevó tamaña sorpresa: estaba su familia esperándolo.



La reacción del portero no se hizo esperar. Se sentó en el campo de juego y comenzó a llorar, mientras sus compañeros lo rodeaban.

