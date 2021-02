José Chunga: 'Cada vez que juegas y te destacas estás en la mira'

La decisión de irse de Junior. "Era una decisión difícil, tenía 15 años de estar en Junior, pero era el momento de jugar más minutos y ha sido algo muy bueno, importante el rendimiento en las primeras fechas y eso me ha permitido estar acá en la Selección por el llamado del profe Rueda".



Lo que significa el llamado. "Esta oportunidad hay que aprovecharla con mucha alegría. Todos hemos recibido este llamado a la Selección muy contentos, sabiendo que vamos a aprender muchas cosas en nuestros clubes".



Lo que aporta cada arquero. "Cada uno de los arqueros que estamos acá y representan a la Selección tiene virtudes muy grandes. Todos queremos defender esta camisa con mucho amor y mucho compromiso".



El reencuentro con los excompañeros de Junior. "Con Miguel tengo una gran amistad, desde antes de que llegara a Junior teníamos una buena relación y encontrarlo me da mucha alegría. La continuidad en Jaguares me ha dado la continuidad que hace rato quería tener".

José Luis Chunga llegó este semestre a Jaguares. Foto: Dimayor - Vizzor Image



El valor de los microciclos. "Pienso que esto es un paso muy grande y positivo para cada uno de nosotros. Los microciclos son bastante buenos, lo motiva a uno estando acá como a los demás colegas, destacarnos en nuestros equipos para estar nuevamente en la Selección Colombia".



La opinión de Aldair Quintana y Juan Moreno. "Son arqueros que partido tras partido están demostrando el nivel que tienen, por eso están acá, tienen un nivel muy alto. Hay que aprender acá en lo profesional y en lo personal".



El estilo de juego de Reinaldo. "La mayoría de ustedes conoce el juego del profe Reinaldo, el buen trato a la pelota, la esencia del fútbol colombiano siempre ha sido el buen manejo".



¿Afecta no haber estado en proceso de Selección? "Los procesos de selecciones menores son importantes, pero acá se están evaluando cosas buenas y cada vez que juegas en tu club y te destacas estás en la retina para el llamado a la Selección, ese día a día es importante para eso".



